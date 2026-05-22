Tuyển sinh đại học 2026: Chiến lược đặt 15 nguyện vọng để không 'trượt oan'

(VTC News) -

Mùa tuyển sinh 2026 ghi nhận hàng loạt ngành học mới xuất hiện tại nhiều trường đại học, tập trung vào 3 nhóm chính gồm Trí tuệ nhân tạo, Logistics – chuỗi cung ứng và các ngành liên quan đến xã hội, văn hoá trong bối cảnh chuyển đổi số.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông gây chú ý với các ngành mới như UAV và robot di động tự hành, Logistics tầm thấp hay Công nghệ công nghiệp văn hoá số định hướng điện ảnh số. Trường Đại học Công nghệ Thông tin Phenikaa - Đại học Phenikaa mở thêm các ngành Hệ thống thông tin, An ninh mạng và khoa học dữ liệu.

Trong khi đó, Đại học Ngoại thương cũng tuyển sinh ngành mới liên quan đến Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Công nghệ tài chính, Kinh tế số và Công nghiệp văn hoá. Đại học Thương mại bổ sung nhiều chương trình đào tạo gắn với AI trong kinh doanh, Logistics đa phương thức, Phân tích dữ liệu hay Quản trị sự kiện.

Sự xuất hiện dày đặc của các ngành học mới cho thấy các trường đang tăng tốc đón đầu nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.

Thí sinh cần có chiến lược sắp xếp 15 nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển.

Cách sắp xếp 15 nguyện vọng để tránh "trượt oan"

Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Logistics, Thương mại điện tử hay Marketing số được dự báo sẽ tiếp tục nằm trong nhóm ngành được thí sinh quan tâm nhất mùa tuyển sinh đại học 2026. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ngành "hot" chưa chắc là lựa chọn phù hợp với tất cả.

ThS Đỗ Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh, Trường Đại học Mở Hà Nội đánh giá các lĩnh vực công nghệ và kinh tế số đang có nhu cầu nhân lực lớn, cơ hội việc làm rộng mở nên thu hút đông thí sinh. Dù vậy, việc chọn ngành chỉ vì xu hướng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

“AI là lĩnh vực đòi hỏi nền tảng khá sâu về toán học, thuật toán và dữ liệu, không phải thí sinh nào cũng phù hợp hoặc trường nào cũng đủ điều kiện đào tạo bài bản trong thời gian ngắn”, ông Ngọc Anh nhận định.

Theo ông Ngọc Anh, nhiều thí sinh hiện vẫn bị ảnh hưởng bởi xu hướng truyền thông hoặc tâm lý đám đông, trong khi thị trường lao động thực tế cần nhân lực ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Những ngành liên quan đến giáo dục, du lịch, dịch vụ chất lượng cao, văn hóa hay khoa học xã hội vẫn có nhu cầu tuyển dụng ổn định và cơ hội phát triển lâu dài.

Đặc biệt, một ngành học dù hấp dẫn đến đâu cũng khó mang lại thành công nếu người học không có năng lực phù hợp hoặc thiếu đam mê theo đuổi lâu dài.

Ngoài ra, cách sắp xếp nguyện vọng cũng được xem là yếu tố quyết định cơ hội trúng tuyển. ThS Đỗ Ngọc Anh lưu ý thí sinh nên chia nguyện vọng thành ba nhóm gồm: nhóm ngành mơ ước, nhóm phù hợp với mức điểm hiện có và nhóm an toàn có điểm chuẩn thấp hơn khoảng 0,5 điểm để giảm rủi ro.

ThS Nguyễn Quang Trung - Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường Đại học Thương mại thông tin thống kê trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2025 cho thấy phần lớn thí sinh trúng tuyển ở các nguyện vọng đầu tiên, trung bình đỗ vào khoảng nguyện vọng thứ 9.

“15 nguyện vọng là đủ nếu thí sinh lựa chọn có chiến lược thay vì đăng ký dàn trải”, ông Trung nói.

Trước khi đặt nguyện vọng, thí sinh nên nghiên cứu kỹ chương trình đào tạo của từng ngành, đồng thời so sánh điểm chuẩn trong 3 năm gần nhất để có lựa chọn phù hợp và tăng cơ hội trúng tuyển.