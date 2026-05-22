Xe VinFast đạt chuẩn quốc tế, Quốc hội Indonesia yêu cầu kiện toàn hệ thống tín hiệu và an toàn đường sắt

Tại phiên điều trần ngày 21/5 của Ủy ban V Quốc hội Indonesia về báo cáo điều tra ban đầu vụ tai nạn tại Bekasi Timur, Quốc hội Indonesia yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương đánh giá toàn diện hệ thống tín hiệu và an toàn đường sắt.

Hình ảnh vụ tai nạn. (Reuters)

Thành phần tham dự phiên điều trần gồm lãnh đạo Ủy ban V Quốc hội Indonesia; Bộ trưởng Bộ Giao thông, Bộ Công Chính, Cảnh sát Quốc gia; Ban lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt quốc gia Indonesia (PT KAI), Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia (KNKT) cùng đoàn công tác.

Theo nội dung báo cáo của KNKT về hệ thống đường sắt, tín hiệu UB104 bị nhiễu do ánh sáng môi trường xung quanh, gây ảnh hưởng thị giác cho lái tàu. Tín hiệu xuất phát J12 tại ga Bekasi hiển thị màu xanh do hệ thống tín hiệu phân mảnh không đồng bộ giữa các phân đoạn điều độ mặc dù phía trước vẫn còn tàu.

Báo cáo cũng ghi nhận có sự chậm trễ trong truyền thông tin giữa PK Timur và PK Selatan; cơ chế vận hành chưa bao quát toàn tuyến khi xảy ra sự cố; tàu Argo Bromo Anggrek chạy sớm 3 phút so với Biểu đồ chạy tàu (GKP), không tuân thủ quy định xuất phát của ngành đường sắt.

Về xe taxi Green SM, dữ liệu hộp đen ghi nhận tài xế chuyển cần số sang vị trí N khi xe đang xuống dốc, khiến xe mất khả năng di chuyển dù đã đạp ga. KNKT xác định sự cố xe taxi Green SM chỉ là một trong các sự kiện khởi đầu trong chuỗi sự cố tại Bekasi Timur.

Báo cáo cũng ghi nhận yếu tố tâm lý trong tình huống khẩn cấp.

Theo đó, tài xế có biểu hiện hoảng loạn khi sự cố xảy ra, dẫn đến chuỗi thao tác kỹ thuật không phù hợp trong tình huống khẩn cấp như: hốt hoảng nhấn ga đến 25% rồi tăng vọt lên 51% trong khi xe vẫn ở số N; sau đó "gạt cần số về lại D nhưng quên không đạp ga"; rồi "gạt mạnh cần số về hẳn P, liên tục đạp phanh và bấm nút On/Off hệ thống.

Đây là một trong các yếu tố được KNKT nêu trong nhận định sơ bộ về chuỗi nguyên nhân của vụ việc.

Về xe VinFast, OBU, tức thiết bị ghi dữ liệu xe, không ghi nhận bất kỳ lỗi hệ thống nào trong vòng 1 giờ trước sự cố. Xe đạt tiêu chuẩn EMC AIS-004 của Ấn Độ, tương đương chuẩn quốc tế UN R10. Xe được trang bị hệ thống an toàn Electric Parking Lock Module (EPP).

Theo kết quả sơ bộ từ phiên điều trần, KNKT nhận định vụ việc xuất phát từ nhiều yếu tố hệ thống, bao gồm bất cập trong hệ thống tín hiệu đường sắt, chậm trễ trong điều hành và liên lạc, hạn chế trong quy trình vận hành và phản ứng khẩn cấp, cùng yếu tố tâm lý khi tài xế hoảng loạn trong tình huống khẩn cấp.

Từ các nội dung được báo cáo, Quốc hội Indonesia yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện đánh giá, kiểm tra toàn diện hệ thống tín hiệu và an toàn đường sắt, đẩy nhanh xây dựng cầu vượt hoặc hầm chui tại các giao cắt nguy hiểm, nâng cấp Trung tâm Điều hành Vận hành Đường sắt (OCC), đồng thời nâng cao năng lực cho lái tàu và nhân viên tín hiệu đường sắt.