Công nghệ 22/5: Trận MLS đầu tiên quay hoàn toàn bằng iPhone 17 Pro

Apple TV phát sóng trận MLS đầu tiên quay hoàn toàn bằng iPhone 17 Pro

Ngày 23/5, Apple TV sẽ trình chiếu trực tiếp trận đấu giữa LA Galaxy và Houston Dynamo FC tại sân Dignity Health Sports Park, California. Đây là lần đầu tiên một sự kiện thể thao chuyên nghiệp được quay toàn bộ bằng iPhone 17 Pro, đánh dấu bước ngoặt trong công nghệ truyền hình thể thao.

Apple TV sẽ phát sóng trận đấu MLS đầu tiên được quay hoàn toàn bằng iPhone 17 Pro. (Nguồn: Apple)

iPhone 17 Pro với ba camera Fusion 48MP mang đến chất lượng hình ảnh chuẩn điện ảnh và nhiều góc quay độc đáo. Trong trận đấu, thiết bị sẽ ghi lại từ phần khởi động, giới thiệu cầu thủ, góc quay trong khung thành cho đến bầu không khí sôi động trên khán đài. Nhờ kích thước nhỏ gọn, iPhone giúp khán giả tiếp cận trận đấu gần gũi hơn.

Trước đó, Apple từng thử nghiệm quay bằng iPhone trong các trận Friday Night Baseball và MLS Cup 2025, nhận được phản hồi tích cực. Việc phát sóng toàn bộ trận đấu bằng iPhone lần này cho thấy Apple đang mở rộng ứng dụng công nghệ di động vào sản xuất truyền hình, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới cho người hâm mộ thể thao toàn cầu.

Samsung có thể ra mắt tai nghe thiết kế mới vào mùa hè

Samsung vốn nổi tiếng với dòng Galaxy Buds, mỗi thế hệ đều cải thiện chất lượng âm thanh và tính năng. Tuy nhiên, thay vì Galaxy Buds5, giới truyền thông Hàn Quốc đang rộ tin hãng sẽ giới thiệu một mẫu tai nghe hoàn toàn khác - Galaxy Buds Able - ngay trong mùa hè này.

Thiết kế open-ear mới của Samsung hứa hẹn mang lại trải nghiệm thoải mái và hiện đại. (Nguồn: Samsungmagazine)

Galaxy Buds Able được cho là có thiết kế open-ear, kẹp vào tai thay vì nhét sâu vào ống tai. Kiểu dáng này giúp người dùng vừa nghe nhạc vừa dễ dàng trò chuyện hoặc nghe âm thanh môi trường, phù hợp cho vận động viên và người thường xuyên di chuyển. Ngoài ra, thiết kế mở còn mang lại sự thoải mái, vệ sinh tốt hơn và giảm áp lực lên tai.

Theo dự đoán, sản phẩm có thể xuất hiện tại sự kiện Galaxy Unpacked tháng 7, cùng với Galaxy Z Fold8 và Z Flip8. Samsung nhiều khả năng sẽ tích hợp công nghệ âm thanh cao cấp, chống ồn chủ động và thậm chí cả truyền âm qua xương. Nếu đúng, Galaxy Buds Able sẽ giúp Samsung cạnh tranh mạnh mẽ với Sony, Bose hay Huawei trong phân khúc tai nghe mở đang tăng trưởng nhanh chóng.

Firefox ra mắt thiết kế mới: nhanh hơn, ấm áp hơn

Mozilla vừa công bố dự án Project Nova, một cuộc đại tu toàn diện cho Firefox nhằm mang lại trải nghiệm trực quan, hiện đại và dễ tùy chỉnh hơn. Trình duyệt mới sẽ xuất hiện vào cuối năm nay với giao diện sạch sẽ, tốc độ cải thiện và khả năng thích ứng cao, giữ vững định hướng "trình duyệt vì người dùng, không vì nền tảng".

Giao diện Firefox mới với tab bo tròn và màu sắc ấm áp, mang lại trải nghiệm hiện đại và thân thiện. (Nguồn: Mozilla)

Điểm nhấn của thiết kế mới là tăng cường quyền riêng tư: các công cụ như VPN miễn phí, chế độ duyệt web riêng tư và kiểm soát AI được đưa ra phía trước, giúp người dùng dễ dàng quản lý dữ liệu. Song song đó, tốc độ tải trang được cải thiện 9%, cùng các tính năng như nhóm tab, chế độ xem chia đôi và tab dọc, giúp nâng cao hiệu quả làm việc.

Về mặt thẩm mỹ, Firefox mang đến giao diện ấm áp và tinh tế với tab bo tròn, bảng màu lấy cảm hứng từ ánh lửa, biểu tượng gọn gàng và chế độ compact mode quay trở lại. Người dùng cũng có thêm lựa chọn về chủ đề, hình nền và khả năng tùy chỉnh giao diện, đồng thời được chú trọng về khả năng tiếp cận như độ tương phản, kích thước mục tiêu và chế độ tối.