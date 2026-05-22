Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm chính thức Thái Lan

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27-29/5.

Từ khi được thiết lập, Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển tích cực. Thái Lan coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.

Hai bên triển khai đều đặn các hoạt động tiếp xúc cấp cao: Chủ tịch nước thăm chính thức Thái Lan (16-17/11/2022); Chủ tịch nước gặp Thủ tướng Thái Lan nhân dịp dự Diễn đàn BRF-3 (10/2023); Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Thái Lan (8/2024, 10/2025) và gặp song phương Thủ tướng Thái Lan dịp Cấp cao ASEAN 44 – 45 (10/2024), ASEAN 47 (10/2025), Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 (9/2023), Hội nghị Cấp cao ASEAN – Australia (3/2024); Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhân dịp Cấp cao ASEAN 48 (5/2026); Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Thái Lan (12/2023); Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu (GSW) và kết hợp thăm, làm việc tại Thái Lan (4/2022); Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra thăm chính thức Việt Nam và họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan lần thứ 4 (5/2025); Công chúa Thái Lan thăm Việt Nam (8/2024); Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn OECD khu vực Đông Nam Á (10/2023); Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (02/2025). Ngày 16/5/2025, hai bên đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Hai bên duy trì cơ chế hợp tác Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao (lần thứ 5 vào 04/2024) và Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao (lần thứ 10 vào 9/2024).

Về thương mại, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024; trong đó ta xuất khẩu đạt 8,8 tỷ USD, tăng 12,7%; nhập khẩu đạt 13,3 tỷ USD, tăng 6,7%.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 8,6 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó ta xuất khẩu 3,76 tỷ USD (tăng 39%); nhập khẩu gần 4,84 tỷ USD (tăng 15%).

Các mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn của ta gồm điện thoại, máy tính, sản phẩm điện tử và các loại linh kiện; máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và phụ tùng; sản phẩm hóa chất; sắt thép, dầu thô, hàng dệt may, rau quả, thủy sản...

Các mặt hàng nhập khẩu có giá trị lớn từ Thái Lan gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; ô tô nguyên chiếc; hàng điện gia dụng và linh kiện; máy móc, thiết bị và phụ tùng; linh kiện, phụ tùng ô tô; chất dẻo nguyên liệu, kim loại, hóa chất...

Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân Thananon Niramit. (Ảnh: Khaosod)

Về đầu tư, Thái Lan hiện có 797 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam (sau Singapore). Nhà đầu tư Thái Lan đầu tư chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, sản xuất, điện gió, hóa dầu, kinh doanh bất động sản, bán buôn và bán lẻ. Việt Nam có khoảng hơn 20 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 40 triệu USD. Các dự án chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, kinh doanh bất động sản và bán buôn bán lẻ.

Hai bên đang thúc đẩy xây dựng các nội dung cụ thể nhằm triển khai Chiến lược "Ba Kết nối”: (i) Kết nối chuỗi cung ứng; (ii) Kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước; (iii) Kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững.

Hai bên có một số cơ chế hợp tác quan trọng gồm Ủy ban hỗn hợp Thương mại (họp lần thứ 4 vào 4/2022) và Diễn đàn Năng lượng (họp lần thứ 2 vào 10/2022).

Về quốc phòng-an ninh, hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế song phương (Đối thoại cấp cao về Phòng chống tội phạm và hợp tác an ninh, Đối thoại chính sách quốc phòng); phối hợp chống tội phạm xuyên quốc gia, đào tạo, hợp tác không quân, hải quân; duy trì tuần tra chung trên biển…

Về lao động, hai bên đang thúc đẩy ký mới Thỏa thuận tuyển dụng lao động (ký năm 2015) nhằm tạo cơ chế cho lao động phổ thông của Việt Nam được tiếp nhận sang làm việc tại Thái Lan.

Hợp tác du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân phát triển tốt. Năm 2024, có hơn 984.000 khách du lịch Việt Nam thăm Thái Lan và hơn 418.000 khách Thái Lan đến Việt Nam. Năm 2025, có hơn 660.300 khách du lịch Việt Nam thăm Thái Lan (đứng thứ 17) và gần 458.000 khách Thái Lan đến Việt Nam (đứng thứ 11). Thái Lan đang thúc đẩy sáng kiến hợp tác du lịch “Sáu quốc gia, Một điểm đến”. Hiện có 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác/kết nghĩa với các địa phương Thái Lan.

Chính phủ Thái Lan hiện đang hỗ trợ các trường đại học của Việt Nam giảng dạy tiếng Thái, gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Đại học Hà Nội), Đại học Quốc gia TP.HCM (Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn) và Đại học Đà Nẵng. Thái Lan cũng cung cấp nhiều học bổng dài hạn và ngắn hạn để đào tạo tiếng Thái cho sinh viên, giảng viên Việt Nam tại Thái Lan.

Việt kiều tại Thái Lan có khoảng hơn 100.000 người, sống rải rác trên khắp Thái Lan, song tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng Đông Bắc. Số lượng lưu học sinh và sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Thái Lan dao động khoảng 2.000 đến 3.000 người.