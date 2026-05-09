Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo đột phá cho quan hệ với Ấn Độ, Sri Lanka

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về những kết quả nổi bật của chuyến công du, ý nghĩa chiến lược và các định hướng triển khai các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết trong thời gian tới.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

- Xin Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng cho biết những kết quả nổi bật của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và Sri Lanka là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử, đúng thời điểm Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 10 năm thiết lập Đối tác Chiến lược toàn diện và diễn ra chỉ một tháng sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới.

Với Sri Lanka, đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo ta kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc Đoàn ta có nhiều lãnh đạo cấp cao, nhiều doanh nghiệp tham gia đã thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Ấn Độ và Sri Lanka. Lãnh đạo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo hai nước nhất trí cần tăng cường phối hợp chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung

Chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp, đạt ở mức cao các mục tiêu đề ra. Với Ấn Độ, hai nước đã nhất trí nâng quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường; với Sri Lanka là Đối tác toàn diện, tạo khuôn khổ chính trị mới, tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau.

Hai nước đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn sự đón tiếp nồng ấm, chu đáo, thân tình, trọng thị với nghi lễ đón tiếp ở mức cao nhất của một chuyến thăm cấp nhà nước và với nhiều biệt lệ. Các ban, bộ, ngành của Việt Nam cũng có chương trình làm việc phong phú với các đối tác tương ứng.

Hơn 50 văn kiện đạt được ở Ấn Độ và 11 văn kiện ở Sri Lanka đã thể hiện nỗ lực rất cao của Việt Nam và hai nước; góp phần tạo động lực phát triển quan trọng cho quan hệ song phương. Lãnh đạo ta và hai nước cũng đã trao đổi các biện pháp đẩy mạnh quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng cầm quyền, quan hệ quốc hội, đối ngoại nhân dân.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm chính là ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với “người bạn lớn” Ấn Độ và quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Sri Lanka và qua đó là sự coi trọng của Việt Nam với khu vực Nam Á.

Các Nhà lãnh đạo cấp cao và Nhân dân hai nước đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, vai trò, vị thế của Việt Nam, hết sức trân trọng, dành những tình cảm nồng ấm đối với đất nước Việt Nam - nguồn cảm hứng của khu vực và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Một điểm nhấn nữa đó là chuyến thăm đã tạo đột phá chiến lược, tạo điều kiện cho những bước chuyển về chất trong định hướng phát triển quan hệ với Ấn Độ và Sri Lanka. Với Ấn Độ, hai bên đã thống nhất nâng tầm hợp tác trên nền tảng phương châm “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”, kết tinh của mức độ tin cậy chính trị cao và sự tương đồng về lợi ích chiến lược giữa hai bên.

Với Sri Lanka, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện phản ánh tăng cường tin cậy và mở rộng hợp tác thực chất trong bối cảnh mới, yêu cầu mới.

Những kết quả của chuyến thăm là hết sức thực chất. Các định hướng chiến lược tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường, tăng cường kết nối kinh tế, đầu tư, hạ tầng, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng được các Nhà Lãnh đạo đặc biệt quan tâm với những đề xuất hợp tác hết sức cụ thể; khẳng định mở rộng hơn, làm sâu sắc hơn trụ cột quốc phòng – an ninh, xác định kinh tế, khoa học – công nghệ là những trụ cột mới với các chương trình, kế hoạch, hoạt động thiết thực, tăng cường hợp tác giáo dục – đào tạo. Đối với Ấn Độ, những kết quả của chuyến thăm đã đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, mở ra tiềm năng hợp tác to lớn trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, hứa hẹn đưa quan hệ hai nước sang “kỷ nguyên vàng”.

Đối với Sri Lanka, hai bên cam kết tiếp tục củng cố, tăng cường hợp tác, hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rông quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực; nhất trí tăng kim ngạch thương mai song phương lên gấp 5 lần mức hiện tại trong ít năm tới. Những bước tiến lớn trong ổn định kinh tế của Sri Lanka đã mở ra cơ hội mới về thương mại, hợp tác về khoáng sản, chế tạo, cảng biển và nhiều lĩnh vực khác.

Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đồng chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong tình hình thế giới nhiều biến động, bất trắc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo hai nước nhất trí cần tăng cường phối hợp chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương.

Có thể khẳng định, chuyến thăm đã đạt được những kết quả toàn diện, vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực Nam Á và trên trường quốc tế, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả, toàn diện hơn cho quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka.

Chuyến thăm còn là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, trong đó có chủ trương phát triển, đưa vào chiều sâu quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, tăng cường quan hệ với các đối tác nước lớn, các đối tác quan trọng ở châu Á - Thái Bình Dương, trong đó là quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với Ấn Độ, nước lớn có nền kinh tế phát triển, nền khoa học – công nghệ mạnh, qua đó củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, tranh thủ các điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo trong giai đoạn mới, vì lợi ích của các bên, hợp tác đóng góp vào việc đề cao luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc.

- Xin Bộ trưởng cho biết thời gian tới, Việt Nam và hai nước sẽ làm gì để phát huy các kết quả đã đạt được trong chuyến thăm?

Ngay trong chuyến thăm, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo sát sao việc triển khai các kết quả đã đạt được. Các bộ, ngành và địa phương cần quán triệt sâu sắc các thỏa thuận cấp cao, tích cực thúc đẩy hợp tác theo hướng lấy hiệu quả cụ thể làm thước đo và lấy lợi ích thiết thực của nhân dân làm mục tiêu. Với Ấn Độ, chúng ta nhất quán phương châm “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất” trong toàn bộ tiến trình hợp tác.

Tới đây, chúng ta cần tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền đầy đủ về ý nghĩa và kết quả chuyến thăm, qua đó tạo sự thống nhất trong các cấp, các ngành, địa phương. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam cần dành nguồn lực thỏa đáng, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các thỏa thuận, cam kết đã đạt được.

Chúng ta cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ, Sri Lanka đẩy mạnh triển khai các thỏa thuận cấp cao và các văn kiện đã ký kết, đồng thời chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản trong hợp tác, tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả thực chất, đưa các định hướng chính trị thành kết quả cụ thể, có thể đo đếm được.

Với Ấn Độ là tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển hạ tầng chiến lược, logistics và chuỗi cung ứng, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, du lịch. Với Sri Lanka là hạ tầng, viễn thông, nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản, chuyển đổi xanh, du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh.

Với quyết tâm chính trị cao và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, chúng ta tin tưởng rằng các kết quả của chuyến thăm sẽ được hiện thực hóa, góp phần đưa quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.