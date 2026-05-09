Tàu buồm hải quân neo bên biển Nha Trang, giới trẻ thích thú săn ảnh

Những ngày qua, tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn của Học viện Hải quân neo đậu tại quân cảng Nha Trang (Khánh Hòa), dọc tuyến biển Trần Phú và nhanh chóng tạo nên khung cảnh nổi bật giữa vịnh biển.
Khu vực bờ kè cách tàu khoảng hơn 100 m trở thành điểm ngắm cảnh lý tưởng vào mỗi buổi chiều. Rất đông người dân và du khách - đặc biển là giới trẻ - đến tham quan, chụp ảnh vào khung giờ này.
Ai cũng muốn có ảnh ngắm hoàng hôn bên cạnh tàu buồm.
Theo người dân địa phương, khi trời tối, ánh đèn từ tàu buồm, cáp treo cùng các tòa nhà ven biển tạo nên khung cảnh lung linh đặc trưng của biển đêm Nha Trang.
Bờ kè nằm phía sau các nhà hàng hải sản Thanh Sương, Thanh An, dọc tuyến ven biển Trần Phú.
Từ đây, du khách có thể đi bộ men theo bờ biển, ngắm toàn cảnh vịnh Nha Trang và tuyến cáp treo vượt biển ra đảo Hòn Tre.
Nhiều bạn trẻ còn cầu kỳ "săn" những bức ảnh toàn cảnh con tàu từ trên cao xuống.
“Đối với người dân Nha Trang, tàu buồm này không quá xa lạ. Nhưng khi hình ảnh đang viral trên mạng xã hội thì chúng tôi cũng muốn đến trải nghiệm và chụp ảnh”, chị Uyên, người dân phường Nam Nha Trang, chia sẻ.
Khi ánh nắng dần dịu xuống, khu vực bờ kè trở nên tấp nập. Các bạn trẻ kéo đến dạo bộ, chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn trên biển cùng tàu buồm và ngắm toàn cảnh phố biển.
Tàu 286 - Lê Quý Đôn là tàu huấn luyện đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam, được đóng tại Ba Lan và đưa vào hoạt động từ năm 2016.
Tàu dài 67 m, rộng 10 m, có 3 cột buồm cao hơn 40 m cùng 21 cánh buồm với tổng diện tích khoảng 1.400 m², được đánh giá là một trong những tàu buồm hiện đại trên thế giới.