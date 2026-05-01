Du lịch Quy Nhơn, giới trẻ hào hứng check-in đáy biển cùng cờ Tổ quốc

Check-in dưới biển cùng cờ Tổ quốc.
Trong kỳ nghỉ lễ năm nay, nhiều bạn trẻ khi đến Quy Nhơn du lịch đã chọn trải nghiệm cảm xúc check-in dưới biển cùng cờ Tổ quốc.
Khoảnh khắc cùng cờ Tổ quốc check-in đáy biển được các bạn trẻ hào hứng, tự hào chia sẻ trên mạng xã hội.
Giữa không gian mênh mông của vùng biển Gia Lai, giữa những rạn san hô sắc màu, lá cờ đỏ sao vàng hiện ra thiêng liêng, rực rỡ, "tung bay" theo từng nhịp sóng.
Trong làn nước trong veo, nhiều bạn trẻ mang theo cờ đỏ sao vàng, dang rộng hai tay bơi giữa biển khơi hoặc lặn xuống tầng nước xanh để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Từ trên cao hay dưới đáy nước, hình ảnh các bạn trẻ mang quốc kỳ giữa mặt nước tạo nên khoảnh khắc đẹp.
Hình ảnh đẹp giữa đại dương.
Đây không chỉ là một hoạt động du lịch mà còn là lời khẳng định tự hào về chủ quyền biển đảo của dân tộc Việt Nam.
Chị Thu Trang, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: "Tôi đã đi lặn biển ở nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu tiên được trải nghiệm chạm tay vào lá cờ Tổ quốc giữa lòng đại dương. Điều này thật sự rất khác biệt, giữa làn nước xanh thẳm, màu đỏ của lá cờ hiện lên rực rỡ, vừa linh thiêng, vừa hào hùng. Đây chắc chắn là bức ảnh ý nghĩa nhất trong hành trình du lịch của gia đình tôi nhiều năm qua."
Được biết ý tưởng chụp ảnh, check-in cho du khách cùng với cờ Tổ quốc giữa lòng đại dương do anh Nguyễn Ngọc Hóa (35 tuổi), kinh doanh dịch vụ du lịch Công ty cổ phần Gia Đình và Những Người Bạn ( FAF Travel) khởi xướng.
"Chúng tôi sinh ra từ biển, lớn lên nhờ biển. Trong những ngày lễ trọng đại của đất nước, ngoài việc kinh doanh mang đến trải nghiệm "độc nhất vô nhị" cho du khách chúng tôi còn bày tỏ lòng biết ơn cha ông, tự hào dân tộc", anh Hóa chia sẻ
Không riêng gì vùng biển Nhơn Lý, các vùng biển khác như Hòn Khô (Nhơn Hải), phố biển trung tâm Quy Nhơn...cũng rực sắc cờ đỏ sao vàng, áo in hình cờ đỏ sao vàng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Gia Lai hiện đang là đơn vị đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh".
Những ý tưởng và sản phẩm dịch vụ du lịch mang tính trải nghiệm lồng ghép yếu tố văn hóa - lịch sử trong kỳ nghỉ lễ có sức hút đặc biệt đối với du khách.
Khung cảnh bình dị, thân thuộc của phố biển trở nên tràn đầy sức sống với sự xuất hiện của những lá cờ Tổ quốc.