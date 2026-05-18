Tin thế giới nổi bật trong ngày 18/5

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay sáng 18/5, các diễn biến chính tập trung vào vụ UAV tấn công gần nhà máy điện hạt nhân Barakah của UAE, cuộc tập kích quy mô lớn của Ukraine nhằm vào Moskva, các điều kiện Mỹ đưa ra để tiếp tục đàm phán với Iran, chỉ đạo của ông Kim Jong-un về tăng cường phòng thủ biên giới và đợt sa thải hàng trăm nhà ngoại giao của Mỹ.

UAV tấn công gần nhà máy điện hạt nhân Barakah của UAE

Một máy bay không người lái (UAV) ngày 17/5 tấn công vào khu vực ngoại vi Nhà máy điện hạt nhân Barakah của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), gây cháy một máy phát điện và làm dấy lên lo ngại về an ninh tại khu vực Vịnh Persian.

Theo giới chức Abu Dhabi, vụ việc không gây rò rỉ phóng xạ và không ghi nhận thương vong. Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công, song nghi vấn ban đầu đang hướng về Iran trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Nhà máy điện hạt nhân Barakah của UAE vừa bị drone tấn công ngày 17/5. (Ảnh: AP)

Cơ quan quản lý hạt nhân UAE khẳng định vụ cháy chỉ xảy ra bên ngoài khu vực trọng yếu và không ảnh hưởng đến hoạt động của các lò phản ứng. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng xác nhận mức phóng xạ tại khu vực vẫn ở trạng thái bình thường.

Tuy nhiên, IAEA bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước việc các hoạt động quân sự diễn ra gần cơ sở hạt nhân, nhấn mạnh đây là diễn biến không thể chấp nhận đối với an toàn hạt nhân.

Ukraine tập kích Moskva quy mô lớn bằng UAV

Ngày 17/5, Ukraine tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái nhằm vào Moskva và các khu vực lân cận của Nga.

Theo Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin, hệ thống phòng không Nga bắn hạ hơn 120 UAV hướng về thủ đô trong vòng 24 giờ qua. Giới chức Nga cho biết có ít nhất 3 người thiệt mạng và 17 người bị thương sau vụ tấn công.

Ukraine mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Nga. (Ảnh: TASS)

Nhiều khu dân cư và công trình bị hư hại do mảnh vỡ UAV rơi xuống. Một số vụ cháy cũng được ghi nhận tại các khu vực ngoại ô Moskva, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục làm việc để khắc phục hậu quả.

Theo truyền thông Nga, đây là một trong những cuộc không kích bằng UAV lớn nhất của Ukraine nhằm vào Moskva trong khoảng một năm qua. Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Mỹ nêu 5 điều kiện tiếp tục đàm phán với Iran

Ngày 17/5, Mỹ đưa ra phản hồi đối với 5 điều kiện do Iran đề xuất nhằm nối lại các cuộc đàm phán giữa hai nước.

Theo truyền thông Iran, Washington từ chối yêu cầu bồi thường thiệt hại do các vụ không kích trên lãnh thổ Iran và yêu cầu Tehran chuyển 400 kg uranium làm giàu sang Mỹ. Mỹ cũng nhấn mạnh Iran chỉ được phép duy trì một cơ sở hạt nhân đang hoạt động.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn chưa tìm thấy lối thoát. (Ảnh: AP)

Ngoài ra, Washington khẳng định việc chấm dứt xung đột tại các mặt trận trong khu vực, bao gồm Lebanon, cần được giải quyết thông qua đàm phán.

Trong khi đó, Iran tiếp tục yêu cầu Mỹ dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị phong tỏa và công nhận quyền chủ quyền của Tehran đối với eo biển Hormuz trước khi bước vào các vòng thương lượng mới.

Ông Kim Jong-un muốn biên giới trở thành “pháo đài bất khả xâm phạm”

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 17/5 chỉ đạo tăng cường năng lực quân sự cho các đơn vị tiền tuyến và biến khu vực biên giới với Hàn Quốc thành “pháo đài bất khả xâm phạm”.

Theo hãng thông tấn KCNA, ông Kim nhấn mạnh các chỉ huy quân đội cần nâng cao năng lực tác chiến và điều chỉnh hệ thống huấn luyện nhằm thích ứng với sự thay đổi của chiến tranh hiện đại.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp với các chỉ huy quân đội hôm 17/5. (Ảnh: KCNA)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng yêu cầu mở rộng các cuộc diễn tập thực tế và củng cố hệ thống phòng thủ dọc biên giới phía nam trong bối cảnh quan hệ liên Triều tiếp tục căng thẳng.

Thông tin được đưa ra khi Bình Nhưỡng vẫn chưa phản hồi các đề nghị đối thoại từ Seoul, dù một đội bóng đá nữ Triều Tiên vừa tới Hàn Quốc để tham dự giải đấu cấp châu lục.

Mỹ sa thải hàng trăm nhà ngoại giao

Truyền thông Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao nước này vừa hoàn tất đợt sa thải gần 250 viên chức ngoại giao trong chiến dịch cắt giảm nhân sự mới nhất dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Theo CNN, các nhân viên bị cắt giảm chỉ nhận được thông báo qua email ngắn gọn về việc chấm dứt công tác có hiệu lực ngay lập tức.

Các đợt tinh giản nhân sự được cho là đã ảnh hưởng tới hơn 1.000 công chức và khiến nhiều vị trí ngoại giao quan trọng trên thế giới chưa được bổ nhiệm chính thức.

Một số cựu quan chức nhận định việc nhiều nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm rời Bộ Ngoại giao có thể ảnh hưởng lâu dài tới năng lực triển khai chính sách đối ngoại của Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng quốc tế vẫn tiếp diễn.