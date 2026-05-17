Máy bay không người lái tấn công gần nhà máy điện hạt nhân Barakah của UAE

Một máy bay không người lái (UAV) ngày 17/5 đã tấn công vào khu vực ngoại vi Nhà máy điện hạt nhân Barakah của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đã gây cháy một máy phát điện, làm dấy lên lo ngại mới về tình hình an ninh tại khu vực Vịnh Pesian.

Theo giới chức Abu Dhabi, vụ việc không gây rò rỉ phóng xạ và không ghi nhận thương vong. Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm, nhưng nghi vấn ban đầu được cho là đang hướng về Iran trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và một số quốc gia khu vực tiếp tục leo thang.

Các nguồn tin khu vực cho biết căng thẳng đã gia tăng trong những ngày gần đây, khi Iran đưa ra nhiều cảnh báo liên quan đến UAE, nơi được cho là có sự hiện diện của các hệ thống phòng thủ và lực lượng hỗ trợ từ Israel.

Nhà máy điện hạt nhân Barakah, có tổng vốn đầu tư khoảng 20 tỷ USD, được xây dựng với sự hỗ trợ của Hàn Quốc và chính thức đi vào vận hành từ năm 2020. Đây là cơ sở điện hạt nhân thương mại đầu tiên trên bán đảo Arab và hiện cung cấp khoảng 1/4 nhu cầu điện năng của UAE.

Cơ quan quản lý hạt nhân UAE khẳng định vụ cháy chỉ xảy ra bên ngoài khu vực trọng yếu của nhà máy và không ảnh hưởng đến hoạt động vận hành. Tất cả các lò phản ứng vẫn hoạt động bình thường.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã được thông báo về sự việc và xác nhận mức phóng xạ tại khu vực vẫn ở trạng thái bình thường.

Tuy nhiên, IAEA đồng thời bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước việc các hoạt động quân sự xảy ra gần cơ sở hạt nhân, nhấn mạnh rằng đây là diễn biến không thể chấp nhận đối với an toàn hạt nhân.

Barakah hiện là một trong những cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng nhất của UAE, đồng thời cũng được xem là mục tiêu nhạy cảm trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.