Israel gửi hệ thống phòng thủ 'lá chắn Vòm Sắt' đến UAE

Ngày 11/5, tại sự kiện ở New York, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz thông tin Israel cung cấp nhiều hệ thống phòng thủ tiên tiến cho Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, bao gồm lá chắn Iron Dome (Vòm Sắt). "Chúng ta đã thấy UAE sử dụng hệ thống phòng không Iron Dome do Israel cung cấp", ông Waltz nói.

Tương tự, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cũng xác nhận việc giao hàng. “Israel vừa gửi cho UAE lá chắn Iron Dome và nhân viên để giúp họ vận hành chúng. Tại sao vậy? Bởi vì giữa UAE và Israel có mối quan hệ đặc biệt dựa trên Hiệp định Abraham”, ông Huckabee phát biểu tại sự kiện ở Tel Aviv.

Lá chắn Vòm Sắt của Israel đang hoạt động. (Ảnh: AP)

Những bình luận của ông Walz nhấn mạnh mối quan hệ quốc phòng ngày càng phát triển giữa Israel và UAE trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn mong manh vẫn đang được duy trì. Tuy nhiên, eo biển Hormuz vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Tehran và các cuộc đàm phán giữa Mỹ - Iran dường như đang bế tắc làm tăng nguy cơ xung đột bùng phát trở lại.

Việc Israel cung cấp hệ thống phòng không Iron Dome và binh lính để vận hành nó lần đầu tiên được trang tin Axios đưa tin vào tháng trước và sau đó được hai nhà ngoại giao Ả Rập quen thuộc với vấn đề này xác nhận với tờ The Times of Israel.

Theo Axios dẫn lời quan chức Israel và Mỹ, đây là lần đầu tiên hệ thống này được gửi đến một quốc gia khác ngoài Israel và Mỹ.

Kể từ khi xung đột ở Trung Đông bùng nổ vào 28/2, quan chức Israel và UAE cho biết hai nước phối hợp chặt chẽ về quân sự và chính trị, trong đó không quân Israel cũng tiến hành nhiều cuộc tấn công ở miền nam Iran trong suốt cuộc chiến để vô hiệu hóa tên lửa tầm ngắn đe dọa quốc gia vùng Vịnh.

Trong suốt cuộc giao tranh, Iran liên tục tấn công UAE, phóng khoảng 550 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình cùng hơn 2.200 máy bay không người lái, biến nước này trở thành mục tiêu tấn công nhiều nhất trong khu vực.

Dù hầu hết các vật thể bay phóng vào UAE đều bị đánh chặn nhưng một trong số chúng vẫn đánh trúng mục tiêu quân sự và dân sự khiến Abu Dhabi phải tìm kiếm sự trợ giúp từ đồng minh. UAE cũng tiến hành nhiều cuộc tấn công quân sự vào Iran, trở thành quốc gia duy nhất ngoài Mỹ và Israel tham gia vào cuộc chiến chống lại Tehran.