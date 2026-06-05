Hướng dẫn tự bảo dưỡng xe máy tại nhà

(VTC News) -

Trong nhịp sống hiện đại, xe máy là phương tiện di chuyển chủ yếu của đại đa số người dân Việt Nam. Đứng ở góc độ kỹ thuật, một chiếc xe máy là một hệ thống cơ khí và điện tử phức tạp, liên tục phải hoạt động dưới các điều kiện khắc nghiệt như nhiệt độ cao, ma sát lớn và khói bụi môi trường. Sự hao mòn vật lý là một quy luật tất yếu không thể tránh khỏi.

Quy trình tự bảo dưỡng xe máy tại nhà

Nhiều người dùng có thói quen chỉ đưa xe ra tiệm khi thiết bị đã phát ra tiếng kêu lạ hoặc gặp sự cố hỏng hóc trên đường. Sự thụ động chờ đợi này thường dẫn đến những tổn thất nghiêm trọng về mặt cơ khí và tiêu tốn chi phí sửa chữa lớn. Việc thiết lập thói quen tự kiểm tra và bảo dưỡng các hạng mục cơ bản tại nhà không chỉ giúp bạn chủ động phát hiện sớm các rủi ro tiềm ẩn, tối ưu hóa mức tiêu hao nhiên liệu mà còn tạo ra một sự gắn kết, thấu hiểu sâu sắc với phương tiện của chính mình.

Kiểm tra và thay dầu nhớt

Dầu nhớt được ví như "máu" của động cơ, đảm nhiệm ba chức năng sống còn, bôi trơn để giảm ma sát, tản nhiệt và làm sạch các mạt kim loại sinh ra trong quá trình buồng đốt vận hành. Sau một thời gian, dưới tác động của nhiệt độ và lực cắt cơ học, các phân tử dầu sẽ bị bẻ gãy, làm mất đi độ nhớt và tính năng bảo vệ.

Việc thay dầu cho xe máy dễ thực hiện tại nhà. Ảnh: IG

Dầu máy (nhớt động cơ): Theo khuyến cáo chuẩn từ các nhà sản xuất, đối với điều kiện đường sá và khí hậu nhiệt đới như ở Việt Nam, bạn nên thay dầu động cơ sau mỗi 1.500 đến 2.000 km di chuyển. Việc tự thay nhớt tại nhà rất đơn giản: Bạn chỉ cần nổ máy khoảng 3 phút để làm loãng nhớt cũ, tắt máy, dùng cờ-lê mở ốc xả đáy cho nhớt bẩn chảy kiệt, vặn chặt ốc lại và đổ lại bình nhớt mới với dung tích đúng chuẩn ghi trên lốc máy.

Dầu hộp số (Nhớt láp đối với xe tay ga): Đây là bộ phận truyền động bánh sau rất dễ bị bỏ quên. Nhớt láp có đặc tính đặc hơn nhớt máy để chịu tải trọng lớn. Quy tắc tỷ lệ vàng dễ nhớ nhất là, cứ 3 lần thay nhớt máy thì tiến hành thay 1 lần nhớt láp.

Chăm sóc lốp xe và hệ thống phanh

Lốp xe là bộ phận duy nhất của phương tiện tiếp xúc trực tiếp với mặt đường. Hệ số ma sát của lốp quyết định hoàn toàn đến độ bám đường, khả năng ôm cua và hiệu suất phanh.

Áp suất và độ mòn lốp: Bạn nên trang bị một đồng hồ đo áp suất lốp cầm tay. Lốp quá non sẽ làm tăng bề mặt tiếp xúc, gây nặng lái và hao xăng, trong khi lốp quá căng sẽ làm giảm độ bám đường và gây xóc nảy. Hãy kiểm tra áp suất lốp 1-2 tuần/lần. Đồng thời, hãy quan sát các vạch chỉ thị độ mòn trên rãnh lốp. Nếu gai lốp đã mòn ngang với các vạch này, đó là lúc bắt buộc phải thay lốp mới để tránh hiện tượng trượt nước khi đi mưa.

Hệ thống phanh: Đối với phanh đĩa, hãy kiểm tra vạch "LOWER" trên bình dầu phanh ở tay lái. Nếu dầu cạn, bạn cần đổ thêm (thường dùng dầu DOT 3 hoặc DOT 4). Quan sát bằng mắt thường độ dày của má phanh qua rãnh heo dầu (ngàm phanh). Đối với phanh tang trống (phanh cơ) ở bánh sau, bạn có thể tự dùng tay vặn ốc tăng đũa phanh theo chiều kim đồng hồ để điều chỉnh độ rơ của tay phanh về mức vừa vặn.

Bảo dưỡng các bộ phận khác

Sự chuyển hóa năng lượng từ động cơ xuống bánh xe cần một hệ truyền động trơn tru, đồng thời buồng đốt cần một lượng không khí sạch để tạo ra tỷ lệ hòa khí tối ưu.

Bảo dưỡng nhông xích (đối với xe số/xe côn tay): Xích xe máy để trần rất dễ bám bùn đất. Định kỳ mỗi 500 - 1.000 km, bạn nên dùng dung dịch vệ sinh chuyên dụng (hoặc dầu hỏa) và bàn chải để đánh sạch bụi bẩn, sau đó lau khô và xịt dưỡng xích. Việc này giúp giảm ma sát, triệt tiêu tiếng kêu lạch cạch và tránh hiện tượng đứt xích nguy hiểm khi đang chạy ở tốc độ cao.

Lọc gió: Được xem là "lá phổi" của xe, màng lọc gió bằng giấy tẩm dầu sẽ giữ lại bụi bẩn trước khi đưa không khí vào buồng đốt. Nếu lọc gió bị tắc nghẽn, xe sẽ gặp tình trạng thiếu khí dư xăng, dẫn đến hụt hơi, chết máy và xả khói đen. Tùy thuộc vào môi trường di chuyển, bạn nên tháo ốp nhựa kiểm tra và thay thế lọc gió mới sau mỗi 10.000 đến 15.000 km. Tuyệt đối không dùng vòi hơi xịt rửa lọc gió giấy tẩm dầu vì sẽ làm hỏng cấu trúc màng lọc.

Chỉ cần một chiếc máy bơm cầm tay, bạn hoàn toàn có thể tự bơm xe tại nhà một cách nhẹ nhàng. Ảnh: AI

Bảo dưỡng điện và ánh sáng

Nước làm mát: Đối với các dòng xe sử dụng hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng, hãy kiểm tra bình nước phụ (thường nằm ở yếm xe hoặc gầm ghế). Mực dung dịch làm mát thường có màu xanh hoặc hồng luôn phải nằm giữa hai vạch "LOWER" và "UPPER". Nếu thiếu, hãy châm thêm dung dịch làm mát chuyên dụng, tuyệt đối không dùng nước lọc hay nước máy vì các khoáng chất trong nước sẽ gây đóng cặn và rỉ sét hệ thống tản nhiệt.

Hệ thống điện: Kiểm tra hai đầu cọc của ắc quy xem có hiện tượng oxy hóa bám bột trắng hay không. Nếu có, hãy dùng nước nóng dội nhẹ và lau sạch, sau đó siết chặt các ốc vít. Đồng thời, luôn kiểm tra tình trạng hoạt động của đèn pha, đèn hậu, xi-nhan và còi trước mỗi chuyến đi dài.

Khi nào không nên tự bảo dưỡng xe máy tại nhà?

Việc tự bảo dưỡng tại nhà mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối, người dùng cần nhận thức rõ giới hạn về mặt kỹ thuật của bản thân. Những hạng mục bảo dưỡng định kỳ bề mặt như dầu nhớt, phanh, lốp, lọc gió là những công việc bạn hoàn toàn có thể làm chủ.

Tuy nhiên, đối với những can thiệp sâu vào kết cấu cốt lõi như căn chỉnh xú-páp, vệ sinh buồng đốt, vệ sinh kim phun xăng điện tử (FI), làm lại ly hợp hay can thiệp vào hệ thống phanh ABS, bạn nên đưa xe đến các trung tâm dịch vụ ủy nhiệm. Tại đó, các kỹ thuật viên với phần mềm chẩn đoán điện tử và công cụ chuyên dụng sẽ giúp chiếc xe của bạn được bảo dưỡng một cách chính xác và an toàn nhất.