Ông Lê Trí Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Huế

(VTC News) -

Chiều 26/7, HĐND TP Huế khoá IX tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Huế quyết định bầu ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Thành uỷ giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031 thay ông Nguyễn Khắc Toàn - người vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng.

Ông Lê Trí Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi được HĐND TP Huế bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trước đó, vào chiều cùng ngày, Thành uỷ Huế, tổ chức hội nghị về việc công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Bí thư. Tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố, trao quyết định điều động, chỉ định của Ban Bí thư về nhân sự chủ chốt của TP Huế.

Theo đó Ban Bí thư quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Trí Thanh (55 tuổi, quê quán thị xã Điện Bàn, Quảng Nam (cũ) - nay là xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng). Ông Thanh có trình độ chuyên môn cử nhân ngân hàng, cử nhân luật kinh tế, cử nhân chính trị, thạc sĩ chính sách công.

Ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế; ông Phạm Đức Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Huế và ông Nguyễn Chí Tài - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế tặng hoa chúc mừng ông Lê Trí Thanh

Ông Lê Trí Thanh từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam cũ; Trưởng ban Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Chủ tịch thị xã Điện Bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũ.

Ngày 11/11/2019, tại hội nghị Đảng bộ tỉnh Quảng Nam cũ, các đại biểu bầu ông Lê Trí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 29/11/2019, HĐND tỉnh Quảng Nam bầu ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Ngày 1/7/2025, ông Lê Trí Thanh được chỉ định giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng (sau hợp nhất).

Ngày 17/9/2025, tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Lê Trí Thanh được chỉ định giữ chức Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 3/12/2025, tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 15/7/2026, ông Lê Trí Thanh được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.