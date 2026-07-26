Bên trong nơi được đề cử 'làng du lịch tốt nhất thế giới' ở Đắk Lắk

Đến làng Lò, du khách không chỉ được đón bình minh trên biển hay theo chân ngư dân kéo lưới mà còn có cơ hội thưởng thức hô hát bài chòi, hát bội và hòa mình vào các lễ hội truyền thống của cư dân miền biển nếu đến đúng dịp.