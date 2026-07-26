Chàng trai 19 tuổi khép lại thanh xuân, hiến tạng hồi sinh 5 cuộc đời

(VTC News) -

Đêm 25/7, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) phối hợp Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và nhiều bệnh viện đầu ngành thực hiện thành công ca lấy, điều phối đa tạng từ người hiến chết não, mang lại cơ hội sống cho 5 bệnh nhân.

Người hiến là nam thanh niên 19 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, được đưa vào Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê sâu. Dù các bác sĩ huy động tối đa nhân lực, phương tiện để hồi sức và điều trị tích cực, tổn thương não quá nặng khiến người bệnh không thể qua khỏi.

Sau nhiều lần đánh giá độc lập theo đúng quy trình chuyên môn, hội đồng chuyên môn xác định người bệnh chết não.

Giữa thời khắc đau đớn nhất, gia đình quyết định đồng ý hiến tặng các tạng còn khỏe mạnh của con trai để cứu những bệnh nhân khác sau khi được các bác sĩ tư vấn về ý nghĩa nhân văn của hiến tạng và các quy định pháp luật liên quan.

Nhân viên y tế lấy tạng người hiến tặng điều phối đến cơ sở y tế ghép. (Ảnh: BVCC)

Ngay khi có sự đồng thuận, Bệnh viện Bãi Cháy phối hợp Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng các đơn vị liên quan kích hoạt toàn bộ quy trình lấy và điều phối tạng.

Đội ngũ hồi sức tích cực duy trì chức năng các cơ quan ở mức tối ưu nhằm bảo đảm chất lượng tạng hiến. Đồng thời, chuyên gia từ các bệnh viện tiếp nhận tạng phối hợp đánh giá chức năng từng cơ quan, hoàn thiện thủ tục chuyên môn và tổ chức lấy, vận chuyển tạng trong thời gian ngắn nhất.

Theo phương án điều phối của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, các ê-kíp đã lấy thành công tim, gan và hai thận. Phổi được đánh giá không đủ điều kiện để ghép.

Tim được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Lá gan được chia làm hai phần, gan phải ghép cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, gan trái ghép cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương với sự phối hợp chuyên môn của Bệnh viện Vinmec. Hai quả thận được điều phối đến Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Đây là ca vận động hiến, lấy và điều phối đa tạng đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Bãi Cháy. Không chỉ đánh dấu bước tiến về năng lực chuyên môn của bệnh viện trong triển khai quy trình hiến tạng từ người chết não, sự kiện còn cho thấy hiệu quả phối hợp giữa các cơ sở y tế trong mạng lưới điều phối ghép tạng quốc gia.

Bệnh viện Bãi Cháy cũng trở thành bệnh viện thứ ba của Quảng Ninh, sau Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, thực hiện thành công ca vận động hiến và lấy đa tạng từ người chết não.