Làng du lịch nổi tiếng Huế gửi thông điệp bảo vệ môi trường vào tranh bích hoạ

“Khi các bức tranh được vẽ nên, khung cảnh làng quê dường như có sự mới mẻ và thu hút. Có lẽ cũng vì thế mà du khách đổ về nhiều hơn, phần để ngắm các tranh bích họa, phần muốn khám phá những điều mới mẻ, độc đáo ở vùng đầm phá Tam Giang”, người dân làng Ngư Mỹ Thạnh chia sẻ.