Làng du lịch nổi tiếng Huế gửi thông điệp bảo vệ môi trường vào tranh bích hoạ

Thông điệp giảm rác thải nhựa trên các bức tranh bích hoạ ở làng du lịch nổi tiếng của Huế
Ngư Mỹ Thạnh (xã Đan Điền, TP Huế) là làng du lịch cộng đồng nổi tiếng nằm ven đầm phá Tam Giang (hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á) do sở hữu những nét đặc trưng riêng có, với văn hóa truyền thống lâu đời làm nhiều du khách bị mê hoặc.
Trên con đường du lịch hướng về Ngư Mỹ Thạnh, các hoạ sĩ trẻ, tình nguyện viên và người dân địa phương vẽ nên 10 bức tranh bích hoạ trên các tường nhà và gửi gắm vào đó những thông điệp bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa.
Chủ đề các bức tranh bích hoạ trên tuyến đường du lịch ở Ngư Mỹ Thạnh là tái hiện cảnh sinh hoạt, đánh bắt thuỷ sản của các ngư dân vùng sông nước Tam Giang. Đính kèm đó là những dòng chữ nhắn gửi thông điệp bảo vệ môi trường, hệ sinh thái.
Các thông điệp được gửi gắm trên các bức tranh bích hoạ ở Ngư Mỹ Thạnh đều sử dụng câu từ dễ nhớ, dễ đi vào lòng người, làm rõ tác hại của rác thải đối với hệ sinh thái, khơi gợi ý thức bảo vệ môi trường của mọi người.
Ông Đặng Văn Thìn (59 tuổi, trú thôn Cư Lạc, xã Đan Điền, TP Huế) cho biết, tuyến đường bích họa không chỉ mang lại diện mạo mới cho làng quê mà là hình thức truyền thông mạnh mẽ, khơi gợi ý thức hành động để giảm rác thải nhựa đến người dân, du khách.
Thông qua những bức tranh bích hoạ đầy màu sắc, người dân Ngư Mỹ Thạnh mong muốn mọi người và du khách nhận thức sâu sắc hơn về việc ô nhiễm môi trường. Chung tay bảo vệ, xây dựng điểm du lịch cộng đồng bền vững, xanh - sạch - sáng.
“Khi các bức tranh được vẽ nên, khung cảnh làng quê dường như có sự mới mẻ và thu hút. Có lẽ cũng vì thế mà du khách đổ về nhiều hơn, phần để ngắm các tranh bích họa, phần muốn khám phá những điều mới mẻ, độc đáo ở vùng đầm phá Tam Giang”, người dân làng Ngư Mỹ Thạnh chia sẻ.
Được biết, tuyến đường bích hoạ Cư Lạc – Ngư Mỹ Thạnh được Dự án “ Huế Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”( Dự án TVA), do WWF-Na Uy tài trợ thông qua Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) và được UBND TP Huế tiếp nhận, phối hợp với Sở Du lịch TP Huế và chính quyền địa phương triển khai thực hiện.