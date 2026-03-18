Trải nghiệm 'buổi công chiếu' đặc biệt của bất động sản hạng sang

Fairmont Hanoi chiều 17/3 trở thành một “sân khấu điện ảnh” đặc biệt khi MIK Group tổ chức sự kiện trải nghiệm thương hiệu “In Bloom”. Không phải một buổi giới thiệu dự án quen thuộc, chương trình được dàn dựng như một hành trình nghệ thuật, nơi câu chuyện về một dự án bất động sản được kể bằng ánh sáng, âm nhạc và chuyển động sân khấu.

Theo MIK Group, concept của sự kiện được xây dựng dựa trên ngôn ngữ điện ảnh nhằm phản ánh tinh thần của dự án The Magnolia: một không gian sống được kiến tạo với sự tinh chỉnh tỉ mỉ trong từng chi tiết, dành cho một cộng đồng cư dân giới hạn, nơi mọi yếu tố đều hướng tới trạng thái cân bằng và tinh tế.

Trong không gian giàu cảm xúc ấy, MIK Group cũng lần đầu gợi mở những thông tin ban đầu về The Magnolia - dự án mới thuộc M Series của Tập đoàn này.

Ngay từ khu vực sảnh đón, khách mời bắt đầu hành trình trải nghiệm khi sải bước trên Blue Carpet (thảm xanh) - chi tiết được thiết kế như nghi thức mở đầu của sự kiện.

Một Blue Carpet được trải dài trong không gian ánh sáng tiết chế tinh tế, gợi nhớ đến bầu không khí của những buổi công chiếu điện ảnh. Tại đây, mỗi vị khách được trao một bông hoa Mộc Lan cài áo, biểu tượng xuyên suốt của buổi trải nghiệm.

Những khoảnh khắc chụp hình, giao lưu và bước qua thảm xanh mang lại cảm giác như đang tham dự một buổi ra mắt phim, trước khi khách mời tiến vào không gian chính của chương trình.

Bên trong ballroom, không gian sự kiện mở ra như một “khung hình nghệ thuật”. Toàn bộ khán phòng được thiết kế theo concept “Absolute Cinema”, nơi ánh sáng, màu sắc và bố cục sân khấu được tính toán tỉ mỉ để tạo nên một bầu không khí đầy tính điện ảnh.

Những gam màu trầm sâu, lớp màn led đa tầng cùng hiệu ứng thị giác khiến khán phòng gợi cảm giác như một trường quay nghệ thuật. Từng chi tiết, từ ánh sáng, âm thanh đến chuyển động sân khấu, đều được sắp đặt để dẫn dắt người xem đi qua câu chuyện thương hiệu theo cách giàu cảm xúc hơn so với một sự kiện bất động sản thông thường.

Một trải nghiệm hiếm có của sự kiện bất động sản

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của chương trình là màn Live Cinema mở màn, nơi ranh giới giữa màn ảnh và sân khấu gần như được xóa nhòa.

Trên màn hình led, hình ảnh bông hoa mộc lan dần hiện lên phía sau lớp rèm đỏ sâu, trong khi âm thanh cello vang lên trầm lắng trong khán phòng. Cùng lúc đó, chuyển động trên sân khấu hòa vào hình ảnh trên màn hình, tạo nên cảm giác như một thước phim đang sống dậy trước mắt khán giả.

Thay vì những phần thuyết trình dài, câu chuyện của sự kiện được dẫn dắt bằng hình ảnh, âm thanh và các lớp trình diễn nghệ thuật. Từ nhịp nhạc cổ điển, chuyển động của ánh sáng cho đến hình ảnh hoa mộc lan nở dần, mọi chi tiết đều được sắp đặt để gợi mở một trạng thái cảm xúc - khoảnh khắc “nở rộ” của nghệ thuật.

Ở trung tâm của câu chuyện ấy là The Magnolia - dự án mới thuộc M Series của MIK Group được định hướng theo mô hình private residences, với số lượng căn hộ giới hạn và mật độ phát triển thấp nhằm kiến tạo một không gian sống riêng tư và cân bằng.

Khi chương trình dần khép lại, những cuộc trò chuyện trong không gian ánh sáng nghệ thuật vẫn tiếp tục kéo dài. Điều để lại nhiều ấn tượng với khách mời không chỉ là những thông tin đầu tiên về dự án mới, mà còn là một trải nghiệm hiếm thấy: một sự kiện bất động sản được kể như một tác phẩm điện ảnh, nơi câu chuyện về kiến trúc, không gian sống và cảm xúc được kết nối bằng nghệ thuật.