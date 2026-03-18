Phát hiện xe khách bị tước kiểm định vẫn cố tình tham gia giao thông

Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, vừa phát hiện và xử lý xe khách giường nằm vi phạm quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật.

Chiếc xe khách vi phạm bị phát hiện, xử lý

Trước đó, qua phản ánh từ CSGT (Bộ Công an), xe khách BKS 36H-170.62 bị tước giấy chứng nhận và tem kiểm định nhưng vẫn cố tình chở khách tuyến Nam – Bắc.

Đến 11h07 ngày 17/3, lực lượng CSGT Công an TP Huế xác định, phương tiện đang lưu thông trên đường Hùng Vương nên dừng xe kiểm tra.

Tài xế điều khiển phương tiện được xác định là ông Nguyễn Trọng Hà (SN 1972, trú phường Sầm Sơn, Thanh Hóa) không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm định hợp lệ.

Được biết, trước đó ngày 10/3, phương tiện này bị Cục CSGT (Bộ Công an) xử phạt và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cùng tem kiểm định trong thời hạn 2 tháng về hành vi đưa ô tô kinh doanh vận tải hành khách có kích thước khoang chở hành lý không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe tham gia giao thông.

CSGT làm việc với tài xế và phụ xe khách vi phạm

Hiện Phòng CSGT Công an TP Huế lập biên bản, xử lý theo quy định pháp luật.

Cách đây khoảng 10 ngày, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính gần 200 triệu đồng đối với tài xế và chủ xe khách 25 chỗ vì chở quá số người quy định và vận chuyển hành khách theo tuyến cố định nhưng không có lệnh vận chuyển.

Trước đó, qua phản ánh của người dân đến đường dây nóng của Cục CSGT (Bộ Công an), Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị xác minh xe khách BKS: 61H-182.XX chở quá số người quy định khi qua địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã đón dừng ô tô khách BKS 61H-182.XX do anh N.D.D (SN 1982, trú tại Nghệ An) điều khiển để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe chở 53 người, vượt 28 người so với số lượng 25 người được phép theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, xe còn vận chuyển hành khách theo tuyến cố định nhưng không có lệnh vận chuyển.

Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.D.D về các hành vi “chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện” và “vận chuyển hành khách theo tuyến cố định không có lệnh vận chuyển”.

Với các lỗi trên, tài xế bị phạt tổng cộng 43,5 triệu đồng và bị trừ 12 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, tổ công tác cũng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ xe là Chi nhánh Hợp tác xã dịch vụ Vận tải T.P với hai lỗi: "Giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 168 và không cấp lệnh vận chuyển cho lái xe."

Tổng mức phạt đối với chủ xe là 153 triệu đồng, đồng thời bị tước phù hiệu xe từ 1 đến 3 tháng.