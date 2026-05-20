Bắc Ninh khởi công khách sạn 5 sao hơn 500 tỷ đồng tại phường Vũ Ninh

Ngày 20/5, Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng tổ chức lễ khởi công dự án khách sạn 5 sao Phoenix Artillery Hill Hotel tại phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Dự án được kỳ vọng trở thành điểm nhấn về dịch vụ, du lịch và góp phần thu hút đầu tư vào địa phương.

Tham dự lễ khởi công có ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án khách sạn 5 sao Phoenix Artillery Hill Hotel tại phường Vũ Ninh.

Phoenix Artillery Hill Hotel là dự án thuộc nhóm B, công trình dân dụng cấp II với thời hạn sử dụng theo thiết kế 50 năm. Công trình được xây dựng trên diện tích gần 1.550 m², tổng diện tích sàn gần 13.930 m², thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại với nhiều hạng mục đồng bộ.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 508 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến khoảng 16 tháng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Lợi ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, tạo việc làm cho người lao động cũng như đồng hành cùng tỉnh trong các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách và người có công.

Ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh,phát biểu tại lễ khởi công khách sạn 5 sao Phoenix Artillery Hill Hotel.

Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bày tỏ tin tưởng, sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, khách sạn 5 sao Phoenix Artillery Hill Hotel sẽ trở thành điểm nhấn mới của ngành dịch vụ, du lịch Bắc Ninh; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng lưu trú, thu hút du khách và các nhà đầu tư trong, ngoài nước đến với địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đề nghị chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.