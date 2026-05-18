Nghệ An khởi công dự án xây dựng cao tốc Vinh - Thanh Thủy gần 24.000 tỷ đồng

Chiều 18/5, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn (trái), Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu (phải) tham dự sự kiện.
Ông Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An - phát biểu tại lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Ông An cho biết, tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; tăng cường kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan để thực hiện dự án bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả.
Ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, đại diện liên danh nhà thầu - nhấn mạnh, đây là dự án có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc biệt với các hạng mục cầu, hầm và nhiều đoạn tuyến đi qua khu vực địa hình phức tạp. "Là đơn vị đứng đầu liên danh, Tập đoàn Đèo Cả cam kết kiểm soát chất lượng và tiến độ; đẩy mạnh ứng dụng số hóa trong điều hành dự án, quản lý dữ liệu, kiểm soát khối lượng, chất lượng, an toàn và hiệu quả thi công", ông Huy nói.
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.
Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy được Quốc hội khóa XV thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 255/2025/QH15 ngày 11/12/2025.
Toàn tuyến có chiều dài hơn 60 km, đi qua địa bàn 9 xã của Nghệ An, được đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe, với tổng mức đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng.
Theo Nghị quyết, dự án được triển khai xây dựng từ năm 2026 và hoàn thành, đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2029. Tỉnh Nghệ An đang phấn đấu hoàn thành trong năm 2028.
Đây là dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và hành lang kinh tế Đông - Tây giữa hai nước Việt Nam và Lào.
Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy thương mại, du lịch, logistics, thu hút đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và khu vực; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào. Trong ảnh là bản đồ hướng tuyến tuyến cao tốc Vinh-Thanh Thủy. (Ảnh: Báo Nghệ An)