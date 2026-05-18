Kỹ sư Google nghỉ việc sau gần 20 năm vì lạc lõng trước AI

Matt Lowrie sống tại bang Colorado (Mỹ), gia nhập Google năm 2006 với vị trí kỹ sư kiểm thử. Ông làm việc 19 năm tại công ty công nghệ này trước khi nộp đơn nghỉ việc vào cuối năm 2025 để về hưu sớm.

Matt Lowrie không thích ý tưởng sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các tác vụ lập trình. (Ảnh: Matt Lowrie)

Chia sẻ với Business Insider, Lowrie cho biết những năm đầu ở Google là quãng thời gian rất hào hứng, khi các kỹ sư được tự do thử nghiệm ý tưởng và cảm thấy "mọi thứ đều có thể xảy ra".

Trong gần hai thập kỷ làm việc tại Google, ông tham gia nhiều mảng khác nhau, từ phần mềm 3D, ứng dụng web trực tuyến đến Google Now và nền tảng điện toán đám mây.

Tuy nhiên, đến khoảng năm 2024, Lowrie bắt đầu cảm nhận rõ sự thay đổi trong định hướng của Google khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng trở thành trọng tâm phát triển sản phẩm. Ông cho biết công ty cũng khuyến khích kỹ sư sử dụng AI để hỗ trợ lập trình.

"Dù quan tâm tới học máy, tôi vẫn hoài nghi về cách ứng dụng AI như vậy", Lowrie nói và cho biết điều khiến ông lo lắng không chỉ là nguy cơ AI thay thế công việc kỹ sư, mà còn là cảm giác mất dần sự hứng thú với lập trình.

"Sau nhiều năm viết code, việc dùng AI khiến tôi cảm giác như đang nhờ người khác viết mã rồi quay lại sửa những gì chưa hoạt động", Lowrie chia sẻ. "Tôi không còn cảm giác tự tay xây dựng một thứ gì đó từ đầu và nghĩ ra các giải pháp thú vị của riêng mình nữa".

Cựu kỹ sư Google cũng thừa nhận gặp khó khăn khi phải thích nghi nhanh với cách làm việc mới, trong khi các đồng nghiệp trẻ tiếp cận AI coding dễ dàng hơn.

"Nếu đó là hướng đi của Google, tôi cảm thấy mình có lẽ đã quá già để theo kịp", Lowrie nói.

Tháng 11/2025, ông quyết định nghỉ việc ở tuổi 55 sau khi tích lũy đủ tài chính để nghỉ hưu sớm.

Dù vậy, quan điểm của Lowrie về AI dần thay đổi sau khi rời Google.

Ông cho biết từng sử dụng Gemini để tạo một công cụ tìm kiếm các trận đấu World Cup theo đội tuyển và thành phố. AI cũng giúp ông thiết kế giao diện ứng dụng dựa trên bản phác thảo vẽ tay.

"Nếu tự làm thủ công, tôi có thể mất hàng giờ", ông nói, đồng thời thừa nhận AI thực sự là công cụ giúp tăng năng suất đáng kể.

Chia sẻ kinh nghiêm cho những người mới làm quen với AI, Lowrie cho biết một trong những kỹ năng quan trọng là khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ viết. Ông cho rằng người dùng cần mô tả đủ chi tiết để AI hiểu đúng yêu cầu.

Cựu kỹ sư ví dụ một lần muốn tạo bức ảnh AI về cầu thủ bóng rổ Stephen Curry cầm bánh sinh nhật để gửi cho anh trai.

Ban đầu, câu lệnh đơn giản cho ra kết quả không như mong muốn, buộc ông phải mô tả cụ thể hơn về tư thế và cách nhân vật cầm chiếc bánh. "Tôi nhận ra mình phải mô tả thật chi tiết để AI tạo đúng hình ảnh mong muốn", ông nói.

Các trải nghiệm khiến Lowrie thay đổi góc nhìn về AI. Từ chỗ hoài nghi và cảm thấy khó thích nghi với làn sóng AI tại Google, ông dần xem công nghệ này như một công cụ hỗ trợ năng suất hiệu quả trong cuộc sống cá nhân.

"Cuộc đua AI khiến các công ty liên tục tung ra những công cụ mạnh mẽ và hiện bất kỳ ai cũng có thể sử dụng chúng", ông nói.

Dù vậy, cựu kỹ sư Google cho biết ông không hối tiếc với quyết định nghỉ việc.