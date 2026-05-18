Jose Mourinho chốt hợp đồng 2 năm với Real Madrid

Theo Fabrizio Romano và Sky Sports, Jose Mourinho sẽ là huấn luyện viên trưởng của Real Madrid ở mùa giải sau. Các điều khoản chính trong hợp đồng giữa đôi bên được thống nhất sau các cuộc đàm phán gần đây. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có thể ký hợp đồng ngay trong tháng này.

Fabrizio Romano cho biết Real Madrid đề xuất hợp đồng có thời hạn chỉ 2 năm. Jose Mourinho không đưa ra đòi hỏi khó nào vì bản thân ông cũng muốn trở lại dẫn dắt đội chủ sân Bernabeu. Nhà cầm quân 63 tuổi sẽ đến Madrid trực tiếp gặp các lãnh đạo của Real Madrid sau trận đấu cuối cùng của mùa giải (gặp Athletic Bilbao).

Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid. (Ảnh: Reuters)

Mourinho từng làm huấn luyện viên trưởng của Real Madrid trong giai đoạn 2010-2013. Trong hơn một thập kỷ tiếp theo, ông làm việc tại Chelsea, Manchester United, Tottenham, AS Roma, Fenerbahce và Benfica. Trong mùa giải 2025-2026, ông dẫn dắt Benfica bất bại tại giải vô địch Bồ Đào Nha nhưng chỉ đứng thứ ba chung cuộc.

Theo Sky Sports, ban lãnh đạo Real Madrid đã thảo luận và ưu tiên phương án đưa Mourinho trở lại nhằm kiểm soát nội bộ đội bóng. Đội chủ sân Bernabeu trải qua giai đoạn hỗn loạn với những mâu thuẫn từ chính các thành viên trong đội, đỉnh điểm là việc Federico Valverde phải nhập viện sau khi xô xát với Aurelien Tchouameni.

Việc kết thúc mùa giải mà không giành được danh hiệu nào cũng khiến tình hình tại Real Madrid thêm rối ren. Huấn luyện viên tạm quyền Alvaro Arbeloa - được bổ nhiệm thay Xabi Alonso giữa mùa giải - sớm xác định sẽ rời vị trí này ngay sau trận gặp Athletic Bilbao.

Sky Sports cũng cho biết Mourinho sẽ mang theo 4 trợ lý từ Benfica tới Real Madrid. Điều khoản trong hợp đồng hai năm của Mourinho với Benfica, được ký cách đây mới tám tháng, cho phép ông ra đi nếu trả khoản phí khoảng 3 triệu euro.

Mourinho có mối quan hệ thân thiết với chủ tịch Real Madrid, Florentino Pérez, từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông tại CLB. Jorge Mendes, người đại diện của Mourinho, là người đã đàm phán thỏa thuận với Perez và Real Madrid cho thân chủ của mình.