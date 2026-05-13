Florentino Perez: 'Tôi làm việc như con thú cho Real Madrid'

Đêm 12/5 sáng 13/5 (giờ Việt Nam), Real Madrid tổ chức cuộc họp báo bất ngờ. Ông Florentino Perez - chủ tịch đội bóng - sau đó có những phát biểu đầy gay gắt, thậm chí công kích thẳng một nhóm người hâm mộ của câu lạc bộ.

"Tôi làm việc ngày đêm như một con thú cho Real Madrid", chủ tịch Florentino Perez phát biểu gây sốc.

Vị doanh nhân này bất ngờ xuất hiện và tổ chức họp báo công khai trước truyền thông sau những ngày hỗn loạn ở Real Madrid. Mâu thuẫn nội bộ của đội bóng này được cho là xuất hiện giữa 2 nhóm cầu thủ - đứng đầu là Kylian Mbappe và Vinicius Junior.

Chủ tịch câu lạc bộ Real Madrid - ông Florentino Perez.

Mbappe thậm chí đã đi nghỉ cùng bạn gái mặc dù các đồng đội đang tích cực chuẩn bị cho một loạt trận đấu quan trọng. Nhiều nguồn tin cho rằng, tiền đạo người Pháp không tham dự trận đấu với Barcelona (Real Madrid thua 0-2 và để đối thủ giành chức vô địch) khi biết bản thân không được đá chính.

Thái độ thù địch giữa các cầu thủ kéo dài nhiều ngày, đến mức Federico Valverde nhập viện sau khi ẩu đả trong buổi tập với Aurelien Tchouameni. Huấn luyện viên tạm quyền Alvaro Arbeloa mất kiểm soát và cũng xác nhận sẽ rời vị trí khi mùa giải kết thúc.

Nói về việc này Florentino Perez cho rằng có âm mưu chống lại Real Madrid: "Tôi nghĩ chuyện này thực sự tồi tệ, và tôi nghĩ việc họ công khai chuyện này còn tệ hơn nữa. Tôi đã ở đây 26 năm rồi, và chưa từng có năm nào không có ẩu đả giữa các cầu thủ. Dù vậy, việc chuyện này bị lộ ra ngoài thực sự rất tệ.

Họ đánh nhau mỗi năm kể từ khi tôi đến đây, nhưng đó chỉ là những người trẻ mâu thuẫn với nhau, rồi sau đó lại làm bạn. Đối với tôi, việc rò rỉ thông tin còn tệ hơn, bởi vì nó ám chỉ rằng có nhiều chuyện hơn là chỉ một cuộc đánh nhau".

Florentino Perez chỉ trích báo chí Tây Ban Nha xuyên tạc, bịa đặt nhiều thông tin về ông. Chủ tịch của Real Madrid nhắc lại những tin đồn về việc ông kê khống tiền xây sân vận động Santiago Bernabeu hay bị ung thư.

"Có người nghĩ họ có thể đuổi tôi ra khỏi câu lạc bộ này. Họ sẽ phải bắn bỏ tôi đấy. Florentino sẽ không đi đâu cho đến khi các thành viên lãnh đạo quyết định ông ấy phải đi", vị chủ tịch huyền thoại của Real Madrid đanh thép.

Dưới sự điều hành trong 2 giai đoạn của ông Florentino Perez, Real Madrid có được 7 danh hiệu vô địch UEFA Champions League, 7 danh hiệu vô địch La Liga cùng nhiều chiếc cúp cao quý khác. Ông là người khởi xướng và xây dựng Real Madrid với đội hình mang danh "dải thiên hà".

Vị doanh nhân 79 tuổi gay gắt: "Tôi không muốn bất kể điều gì từ Real Madrid. Tôi không cần tiền bạc, danh vọng, sự nổi tiếng, quyền lực hay bất cứ thứ gì. Mọi người nói tôi bị ung thư, rằng tôi muốn ra đi, các người muốn tôi ra đi à? Được thôi. Tôi sẽ tổ chức bầu cử và xem ai thắng tôi.

Tôi biết có những chiến dịch chống lại tôi. Nhưng tôi vẫn đang ở đây, giữ chức chủ tịch của Real Madrid đồng thời là lãnh đạo của một công ty xây dựng lớn".