Ảnh hậu trường ít được tiết lộ của ‘Hoàn Châu cách cách'

"Hoàn Châu cách cách" phiên bản 1998 có thể coi là một trong những bộ phim kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Phát sóng cách đây gần 30 năm, trong những hình ảnh hậu trường của bộ phim vẫn khiến khán giả thích thú.
Khác xa với những hình ảnh nghiêm túc trên phim, hậu trường của "Hoàn Châu cách cách" rất nhí nhố, đáng yêu. Đặc biệt là hai nữ chính Triệu Vy và Lâm Tâm Như thường xuyên có những hình ảnh vui nhộn trong lúc giải lao.
Cặp đôi "Ngũ A Ca" Tô Hữu Bằng và "Tiểu Yến Tử" Triệu Vy khoe lần đầu được làm nhân vật trên bìa tạp chí.
"Tiểu Yến Tử" thường xuyên trêu chọc "Hoàng A Mã" kể cả trong phim lẫn ngoài đời.
Do quay dưới thời tiết lạnh giá nên các diễn viên đều phải trang bị áo phao ấm mỗi khi nghỉ ngơi, chờ đến lúc quay.
Đoàn làm phim cùng tổ chức sinh nhật bất ngờ cho "Tử Vy" Lâm Tâm Như ngay trên phim trường.
Triệu Vy khá bận rộn, thường xuyên phải nghe điện thoại sau khi nổi tiếng.
Trái ngược với hiềm khích luôn tìm cách hãm hại nhau trên phim, ngoài đời Triệu Vy và Lý Minh Khải khá thân thiết.
Các diễn viên được yêu mến, thường xuyên được fan nhí xin chụp hình khi đi quay ngoại cảnh.
Với phong cách làm việc chuyên nghiệp và hy sinh cho vai diễn, Triệu Vy được các bạn diễn thương yêu và chăm chút.
Bức ảnh cho thấy độ "lăn xả" khi chụp hình của "Lão Phật Gia" Triệu Mẫn Phân.