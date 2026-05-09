Lời hứa 'kiếp sau vẫn cưới' của người đứng sau ống kính Tây du ký dành cho vợ

Dương Khiết là nữ đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc. Bà gây tiếng vang nhất với tác phẩm kinh điển Tây du ký phiên bản 1986. Là người phụ nữ tài ba song cuộc sống hôn nhân của bà cũng trải qua không ít thăng trầm.

Thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên

Dương Khiết sinh năm 1929 tại Hồ Bắc (Trung Quốc). Khi còn nhỏ, Dương Khiết không đến trường mà ở được bố dạy học ngay tại nhà. Bà cũng không theo học một trường lớp chính quy nào về làm phim.

Với tình yêu văn học, bà vượt qua những trở ngại và bước vào con đường sáng tác và làm phim. Dương Khiết khởi nghiệp là phát thanh viên và làm đạo diễn trên sân khấu Hý kịch.

Đạo diễn Dương Khiết từng một lần đổ vỡ hôn nhân.

Năm 1951, đạo diễn Dương Khiết kết hôn với người chồng đầu tiên là ông Chu Truyền Cơ, người sau này trở thành giáo sư Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Sau 12 năm chung sống và có ba người con, cả hai quyết định ly hôn. Từ đó, Dương để lại bà làm mẹ đơn thân.

Sau khi ly hôn, cuộc sống của đạo diễn Dương Khiết gặp nhiều khó khăn khi một mình nuôi ba con nhỏ trong lúc sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục. Về sau, bà chuyển sang công tác tại Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, bắt đầu từ vị trí phát thanh viên trước khi lấn sân sang lĩnh vực đạo diễn.

Vượt dư luận để kết hôn với người kém 14 tuổi

Năm 1967, trong quá trình chuẩn bị cho một bộ phim tài liệu, bà gặp nhiếp ảnh gia trẻ Vương Sùng Thu, kém bà 14 tuổi. Bị thu hút bởi tài năng và sự mạnh mẽ của đạo diễn Dương Khiết, Vương Sùng Thu dần chủ động quan tâm, giúp bà chăm sóc các con.

Tuy nhiên, khi ông bày tỏ tình cảm, Dương Khiết lập tức từ chối vì cho rằng bản thân đã qua một lần đò, lại có ba con riêng và lớn tuổi hơn quá nhiều. Dù vậy, Vương Sùng Thu vẫn kiên định theo đuổi, khẳng định muốn cùng bà gánh vác gia đình và chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi.

Đạo diễn Dương Khiết và người chồng Vương Sùng Thu.

Sau 2 năm tìm hiểu, cả hai quyết định kết hôn. Mối tình chị - em chênh lệch 14 tuổi này từng vấp phải không ít lời dị nghị và phản đối, song cả hai vẫn lựa chọn gắn bó. Sau khi kết hôn, Vương Sùng Thu yêu thương ba người con riêng của vợ như con ruột, trở thành chỗ dựa vững chắc cho bà.

Thời điểm Tây du ký khởi quay, Vương Sùng Thu đảm nhận vai trò quay phim chính. Trong điều kiện sản xuất thiếu thốn, cả tổ quay khi ấy chỉ có một máy quay, một máy ghi hình cùng vài thiết bị thô sơ. Để tạo nên những khung hình ấn tượng, ông phải liên tục nghĩ ra nhiều cách quay sáng tạo. Có lần khi ghi hình cảnh Sa Tăng bay từ trên cao xuống, dây cáp treo diễn viên Diêm Hoài Lễ bất ngờ bị đứt, khiến nam diễn viên cùng đạo cụ rơi trúng người Vương Sùng Thu, làm ông ngất xỉu tại chỗ.

Vương Sùng Thu là quay phim duy nhất của bộ phim Tây du ký (1986).

Trong quá trình thực hiện bộ phim, đạo diễn Dương Khiết và ông xã cũng thường xuyên tranh luận gay gắt trên trường quay do khác biệt trong góc nhìn nghề nghiệp. Dẫu vậy, Vương Sùng Thu cho biết người nhượng bộ sau cùng luôn là ông. Chính trong những lần tranh luận ấy, cả hai cùng nhau tạo nên một trong những bộ phim truyền hình kinh điển nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Ngoài đời, Vương Sùng Thu quán xuyến hầu hết việc nhà và tận tình chăm sóc vợ. Những năm cuối đời khi sức khỏe của Dương Khiết suy giảm vì bệnh tim, nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch, ông luôn túc trực bên giường bệnh, chăm sóc bà suốt những giai đoạn khó khăn nhất.

Hành động đáng ngưỡng mộ với người vợ quá cố

Đầu tháng 4/2017, đạo diễn Dương Khiết ngất xỉu khi đang sử dụng máy tính và được đưa đi cấp cứu. Trong bài viết hồi tưởng sau này, Vương Sùng Thu kể rằng khi các bác sĩ đưa bà đi chụp CT, Dương Khiết bất ngờ mở mắt, nhìn ông trong nước mắt, đó chính là ánh nhìn cuối cùng bà dành cho chồng. Ngày 15/4/2017, bà qua đời ở tuổi 88, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài 48 năm của hai người.

Sau khi Dương Khiết qua đời, Vương Sùng Thu thường xuyên viết những dòng tưởng nhớ vợ trên trang cá nhân. Trong đó có nhiều bức thư gửi vợ quá cố khiến người hâm mộ xúc động: “Giờ em sống thế nào? Trên thiên đình đang đảm nhận vai trò gì? Những người cũ của đoàn phim Tây du ký cũng đã lần lượt sang bên ấy, chắc ê-kíp của các em gần như đã đông đủ rồi… Có phải mọi người lại bắt đầu quay phim mới không?”.

Tháng 12/2018, Vương Sùng Thu xuất bản cuốn sách Xin hỏi đường nơi nào: Tây du ký của chúng tôi, tập hợp nhiều hình ảnh hậu trường quý giá cùng. Theo ông, việc viết bài và xuất bản sách đều là cách để tưởng nhớ người vợ thân yêu của mình.

Từ khi đạo diễn Dương Khiết qua đời, mỗi năm Vương Sùng Thu vẫn đều đặn mang hoa tới viếng mộ vợ, lặng lẽ trò chuyện với bà như khi bà còn sống. Ông từng xúc động nói: “Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn cưới bà ấy và tiếp tục làm quay phim cho Dương Khiết.”