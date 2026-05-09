Xem trực tiếp Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ trên kênh nào?

Lễ duyệt binh năm nay sẽ diễn ra tại Quảng trường Đỏ vào lúc 10h ngày 9/5 (tức 14h giờ Việt Nam) kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Các binh sĩ Nga hành quân về phía Quảng trường Đỏ trước buổi diễn tập duyệt binh ở Moskva. (Nguồn: AP)

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết sẽ không có xe bọc thép hay hệ thống tên lửa diễu hành trong buổi lễ kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô và các nước đồng minh trước Đức Quốc xã do tình hình chiến sự Ukraine.

Điều đó đồng nghĩa các hệ thống từng là “ngôi sao” của Quảng trường Đỏ như tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa liên lục địa RS-24 Yars, xe tăng T-90M Proryv hay tổ hợp phòng không S-400 Triumf sẽ không xuất hiện như các năm trước.

Lễ duyệt binh năm nay vẫn sẽ có sự góp mặt của các học viên đến từ những học viện quân sự thuộc nhiều quân chủng khác nhau, cùng các đội bay trình diễn trên bầu trời Moskva.

Trong khi đó, John Foreman, cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Moskva, cho biết khoảng 11.000 binh sĩ cùng khoảng 150 khí tài quân sự bao gồm cả xe tăng đã tham gia lễ duyệt binh năm 2025.

Ngày 28/4, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết một số nhà lãnh đạo nước ngoài sẽ tham dự lễ duyệt binh: "Ngày Chiến thắng là một trong những ngày lễ quan trọng nhất ở Nga. Vì vậy, khách mời từ nhiều quốc gia khác nhau đã tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ. Năm nay, một số nhà lãnh đạo nước ngoài dự kiến sẽ đến thăm Moskva vào ngày 9/5", người phát ngôn cho biết.

Theo TASS, tuyên bố đơn phương ngừng bắn với Ukraine từ ngày 8-9/5 khi Moskva kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít hàng năm của Nga chính thức có hiệu lực. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga kỳ vọng phía Ukraine tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã được công bố. Mạng internet di động tại Moskva cũng được hạn chế nhằm đối phó nguy cơ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine.