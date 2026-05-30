Người đàn ông chết não hiến tạng cứu sống ba bệnh nhân nguy kịch

Người hiến tạng là nam bệnh nhân 48 tuổi, nhập viện ngày 22/5 trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông. Trên đường chuyển tuyến, bệnh nhân nhiều lần ngừng tuần hoàn nhưng được các bác sĩ hồi sinh tim phổi thành công.

Tuy nhiên, tổn thương não quá nặng khiến người bệnh được xác định chết não vào ngày 27/5.

Trong thời khắc đau thương nhất, gia đình đã đưa ra quyết định đầy nhân văn: thực hiện tâm nguyện hiến tạng mà bệnh nhân từng mong muốn khi còn sống. Từ sự lựa chọn ấy, cơ hội hồi sinh được trao cho những bệnh nhân đang chờ ghép tạng.

Ngay sáng 28/5, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức hội chẩn với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong và ngoài viện dưới sự chủ trì của Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc bệnh viện. Hệ thống điều phối ghép tạng được kích hoạt khẩn trương.

Nhân viên y tế cúi đầu tri ân nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng.

Gan phải được chỉ định ghép cho nam bệnh nhân 46 tuổi suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính. Gan trái được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho một bệnh nhi một tuổi. Trái tim được dành cho nam bệnh nhân 58 tuổi mắc suy tim giai đoạn cuối.

Đối với người nhận tim, thách thức bắt đầu từ trước khi có nguồn tạng phù hợp. Bệnh nhân bị suy tim nặng kéo dài với phân suất tống máu thất trái chỉ còn khoảng 20%, được theo dõi trong chương trình quản lý suy tim chuyên sâu của bệnh viện.

Thượng tá, TS Nguyễn Thị Kiều Ly, Phó Chủ nhiệm Khoa Nội Tim mạch, cho biết người bệnh suy tim giai đoạn cuối luôn đối mặt nguy cơ rối loạn nhịp thất nguy hiểm, suy thận tiến triển, huyết khối, đột quỵ và suy đa cơ quan. Chỉ một đợt suy tim cấp nặng cũng có thể khiến bệnh nhân mất cơ hội chờ ghép.

Đó là lý do các bác sĩ gọi quãng thời gian chờ nguồn tạng là cuộc chạy đua để giữ người bệnh ở lại "cửa ghép".

8h30 ngày 29/5, ca phẫu thuật lấy và ghép đa tạng chính thức bắt đầu. Đến 10h47, trái tim được lấy ra khỏi cơ thể người hiến. Mười phút sau, lá gan cũng được lấy thành công.

Thượng tá, TS Ngô Tuấn Anh, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Tim mạch, người trực tiếp thực hiện ca ghép tim, cho biết người nhận có tình trạng suy tim kéo dài, buồng tim giãn lớn và nguy cơ mất ổn định huyết động sau ghép rất cao. Bên cạnh đó, giữa người hiến và người nhận còn tồn tại những yếu tố bất tương xứng, làm tăng nguy cơ suy thất phải ngay sau phẫu thuật.

"Ekip đã chuẩn bị sẵn phương án xử trí cho mọi tình huống có thể xảy ra", ông nói.

Sau nhiều giờ căng thẳng, khoảnh khắc được mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Lúc 11h50, trái tim ghép bắt đầu đập những nhịp đầu tiên trong cơ thể mới.

"Khoảnh khắc trái tim đập nhịp đầu tiên luôn rất đặc biệt với ekip ghép tim", TS Ngô Tuấn Anh chia sẻ.

Ca ghép gan được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Song song với ca ghép tim, các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiến hành ghép gan cho bệnh nhân suy gan cấp. Trong khi đó, phần gan còn lại được vận chuyển khẩn cấp vào Huế để ghép cho bệnh nhi một tuổi.

Từ một người hiến chết não, ba bệnh nhân đã nhận được cơ hội sống mới.

Theo các chuyên gia, chia gan từ người hiến chết não để ghép cho hai người bệnh là một trong những kỹ thuật phức tạp nhất của lĩnh vực ghép gan. Thành công của kỹ thuật này đòi hỏi phẫu thuật viên đánh giá chính xác giải phẫu gan, các biến thể mạch máu và đường mật, tính toán thể tích mảnh ghép phù hợp, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các kíp lấy tạng, chia gan và ghép gan.

Hiện các bệnh nhân sau ghép đang được theo dõi, điều trị tích cực 24/24 giờ.