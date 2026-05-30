Bắt giữ kẻ vận chuyển ma túy, dùng dao chống trả làm công an bị thương

Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ, lực lượng biên phòng, công an các xã Mường Hung, Chiềng Khương, Sông Mã, Mường Lầm, Chiềng Khoong bắt quả tang Thào Lệnh (SN 1990, trú tại bản Sầm Nưa, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thào Lệnh và tang vật tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Trước đó, trong quá trình phối hợp tuần tra tại khu vực biên giới, tổ công tác phát hiện nhóm đối tượng mang theo súng quân dụng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy nên đã triển khai lực lượng để kiểm tra.

Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm này đã nổ súng chống trả và bỏ chạy. Trong quá trình truy đuổi, Lệnh đã sử dụng dao chống trả và chém một cán bộ công an bị thương.

Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La đến thăm cán bộ bị thương trong khi làm nhiệm vụ. (Ảnh: CACC)

Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, tổ công tác đã khống chế bắt giữ được đối tượng Lệnh.

Lực lượng chức năng thu giữ 20 bánh heroin và 30 bánh ma túy tổng hợp với tổng khối lượng hơn 23kg, một dao nhọn, cùng nhiều vật chứng liên quan.

Công an tỉnh Sơn La tiếp tục phối hợp, truy xét các đối tượng còn lại bỏ trốn về bên kia biên giới.