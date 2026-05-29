Khám nhà người dùng ma túy ở Sa Pa, phát hiện 2 khẩu súng

Ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai cho biết ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đức Thịnh (SN 1974, trú tại phường Sa Pa) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 21/5, Công an phường Sa Pa phối hợp với Tổ công tác 373 Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Lê Minh Nghĩa (SN 1972, trú tại phường Sa Pa) dương tính với chất ma túy nhóm morphine. Từ lời khai của Nghĩa, lực lượng chức năng xác định nguồn ma túy liên quan đến Thịnh.

Lê Minh Nghĩa. (Ảnh: Trọng Bảo)

Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khống chế và đưa Thịnh về trụ sở Công an phường Sa Pa để làm việc. Sau quá trình đấu tranh của lực lượng chức năng, Thịnh thừa nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy.

Lê Đức Thịnh cùng tang vật. (Ảnh: Trọng Bảo)

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thịnh tại số nhà 18, ngõ 347 và số nhà 275, đường Điện Biên Phủ, phường Sa Pa, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 65,03 gam heroin cùng nhiều vật chứng liên quan.

Đáng chú ý, cơ quan công an còn thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng hơi bắn đạn bi đã nạp sẵn 3 viên đạn, 1 đoản đao và một số hung khí nguy hiểm khác.

Theo cơ quan công an, Thịnh có 3 tiền án, tiền sự liên quan đến tội tàng trữ trái phép chất ma túy.