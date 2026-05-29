Lập trung tâm nghiên cứu sản xuất với đối tác Singapore ở Đô thị KHCN Bắc TP.HCM

Ngày 29/5, tại Singapore, Tập đoàn Becamex và Trung tâm Tái sản xuất và Công nghệ tiên tiến (ARTC) thuộc Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore A*STAR ký biên bản ghi nhớ (MOU) về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất tiên tiến Việt Nam (VAMRC) trong hệ sinh thái Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Lễ ký kết được công bố và chứng kiến bởi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore.

Tăng cường liên kết nghiên cứu - sản xuất

Theo nội dung hợp tác, VAMRC sẽ được đặt trong hệ sinh thái VSIP, với mục tiêu hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ trong sản xuất.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong hợp tác Việt Nam - Singapore, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới của VSIP sau 30 năm, chuyển từ phát triển hạ tầng khu công nghiệp sang xây dựng hệ sinh thái công nghiệp dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong hơn ba thập niên qua, VSIP được coi là biểu tượng hợp tác kinh tế thành công giữa Việt Nam và Singapore, với mạng lưới 24 khu công nghiệp trên cả nước, thu hút hàng nghìn doanh nghiệp quốc tế.

Tuy nhiên, theo Becamex, bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu mới: Không chỉ dừng ở thu hút đầu tư hay phát triển hạ tầng, mà phải nâng cấp năng lực cạnh tranh công nghiệp dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong xu thế đó, mô hình VAMRC được hình thành như một bước đi chiến lược.

Đây cũng là lần đầu tiên một viện nghiên cứu ứng dụng chuẩn quốc tế của Singapore hiện diện trong hệ sinh thái khu công nghiệp tại Việt Nam theo mô hình hợp tác sâu về công nghệ sản xuất tiên tiến.

Theo nội dung ký kết, VAMRC sẽ tập trung vào bốn trụ cột chính gồm: Chuyển giao công nghệ sản xuất tiên tiến, xây dựng phòng thí nghiệm dùng chung, đào tạo nhân lực công nghệ cao và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong sản xuất thông minh.

Đáng chú ý, mô hình “shared lab” - phòng thí nghiệm dùng chung sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiếp cận thiết bị và chuyên gia quốc tế mà không cần đầu tư chi phí lớn cho hạ tầng nghiên cứu.

Hạt nhân cho Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TP.HCM

Không chỉ là trung tâm nghiên cứu, VAMRC được định vị là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TP.HCM - dự án do Becamex thúc đẩy nhằm tạo cực tăng trưởng mới cho khu vực phía Nam trong dài hạn.

Theo định hướng, đô thị này sẽ tích hợp khu công nghiệp công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D), trường đại học, viện nghiên cứu, hệ sinh thái khởi nghiệp và hạ tầng đô thị hiện đại trong cùng một không gian phát triển.

Mô hình được đánh giá có nhiều điểm tương đồng với các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo như One-North (Singapore) hay các cụm công nghệ tại Hàn Quốc và Trung Quốc.

Trong bối cảnh TP.HCM đang đối mặt với giới hạn tăng trưởng theo mô hình cũ, việc hình thành một cực tăng trưởng mới dựa trên tri thức và công nghệ được xem là xu hướng tất yếu.

Đáng chú ý, sự kiện diễn ra ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09 về phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030, thành phố trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Đại diện Becamex cho biết, hợp tác với ARTC thuộc A*STAR thể hiện định hướng dài hạn trong việc xây dựng nền công nghiệp thế hệ mới tại Việt Nam.

Theo đó, VSIP bước vào giai đoạn phát triển mới với ba trụ cột: Nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - những yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

“Nền công nghiệp Việt Nam không thể mãi cạnh tranh bằng chi phí lao động thấp. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, cần làm chủ công nghệ, nâng chất lượng nhân lực và tăng khả năng hấp thụ đổi mới sáng tạo”, đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Trong khi đó, ARTC - đơn vị nghiên cứu thuộc A*STAR hiện có hơn 95 đối tác toàn cầu, tập trung vào các lĩnh vực như robot, tự động hóa, sản xuất bền vững và công nghiệp 4.0.

Việc hiện diện của ARTC tại Việt Nam được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ, đồng thời thúc đẩy mô hình liên kết “nhà nước - doanh nghiệp - viện trường” theo chuẩn quốc tế.