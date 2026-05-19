 TP.HCM hình thành đô thị khoa học công nghệ, hướng tới cực tăng trưởng mới

Thông tin được lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh tại chương trình “Gặp gỡ Australia 2026” (Meet Australia 2026) diễn ra sáng 19/5 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TP.HCM), quy tụ lãnh đạo Chính phủ, địa phương, cơ quan ngoại giao, cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Australia.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết, TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô hơn 6.700 km² và dân số trên 14 triệu người. Thành phố định hướng phát triển nhanh hơn, xanh hơn, thông minh hơn và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Theo ông Hà, TP.HCM đang ưu tiên phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, trung tâm tài chính quốc tế, logistics, đổi mới sáng tạo, y tế chất lượng cao, giáo dục - đào tạo và kinh tế xanh. Thành phố không chỉ hướng tới thu hút đầu tư mà còn mong muốn cùng các đối tác quốc tế xây dựng hệ sinh thái hợp tác dài hạn, chuyển hóa tầm nhìn thành các dự án và giá trị phát triển cụ thể.

Trong đó, khu vực phía Bắc TP.HCM với hạt nhân là hệ sinh thái công nghiệp - đô thị - dịch vụ - đổi mới sáng tạo do Becamex phát triển đang nổi lên như không gian chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu này.

Ở góc độ đối ngoại, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đánh giá Australia là đối tác có nhiều thế mạnh bổ trợ cho Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, giáo dục, quản trị hiện đại và đổi mới sáng tạo.

Theo ông Cường, trong khi Australia có lợi thế về công nghệ và quản trị, Việt Nam sở hữu thị trường lớn, nguồn nhân lực trẻ cùng mạng lưới hội nhập quốc tế sâu rộng. Hai bên có tiềm năng lớn để hình thành các chuỗi giá trị liên kết trong công nghệ số, năng lượng tái tạo, logistics và các ngành phục vụ chuyển đổi xanh.

Điểm đáng chú ý tại “Gặp gỡ Australia 2026” là sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, tập đoàn công nghệ, năng lượng và tài chính của Australia. Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của khu vực Đông Nam bộ nói chung và Đô thị Khoa học công nghệ phía Bắc TP.HCM nói riêng đối với các dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Theo lãnh đạo Becamex, doanh nghiệp đang định hướng phát triển hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới với các khu công nghiệp khoa học công nghệ, công viên đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh và hạ tầng logistics xanh.

Ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng Giám đốc Becamex cho biết, mô hình này không chỉ đơn thuần là phát triển khu công nghiệp mà là mô hình tổng thể, nơi công nghiệp, đô thị, dịch vụ, giáo dục, y tế, viễn thông và logistics được quy hoạch đồng bộ nhằm tạo môi trường sống và làm việc hiện đại, thu hút chuyên gia, nhà khoa học và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo ông Vũ, Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ để hướng tới trở thành trung tâm mới về tài chính, khoa học công nghệ, sản xuất công nghệ cao và logistics của Đông Nam Á. Trong tiến trình đó, đổi mới sáng tạo và phát triển xanh sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới thay cho mô hình tăng trưởng dựa vào lao động giá rẻ và gia công sản xuất trước đây.

Các nội dung thảo luận tại chương trình cũng tập trung sâu vào năng lượng xanh, chuyển đổi số, logistics thông minh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hợp tác nghiên cứu giữa doanh nghiệp với trường đại học. Đây được xem là nền tảng để hình thành hệ sinh thái khoa học công nghệ hoàn chỉnh cho khu vực phía Bắc TP.HCM.

Khu vực phía Bắc TP.HCM hiện cũng đang thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp sinh thái theo tiêu chuẩn ESG, sử dụng năng lượng tái tạo và hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Theo các đại biểu, cùng với vai trò đầu tàu kinh tế cả nước và định hướng phát triển siêu đô thị sáng tạo, Đô thị Khoa học công nghệ phía Bắc TP.HCM được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của TP.HCM và toàn vùng Đông Nam bộ. Đồng thời, là điểm kết nối quan trọng giữa Việt Nam với các trung tâm khoa học công nghệ của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.