Mỹ: Xả súng tại nhà thờ Hồi giáo, 5 người thiệt mạng

Ngày 18/5, cảnh sát thành phố San Diego, bang California nhận được tin báo về vụ nổ súng tại Trung tâm Hồi giáo San Diego. Theo Cảnh sát trưởng San Diego Scott Wahl, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 11h48 (giờ địa phương).

Cả hai nghi phạm liên quan đến vụ xả súng chưa được công khai danh tính, nhưng có độ tuổi lần lượt là 17 và 19 tuổi. Chúng được phát hiện chết trong một chiếc ô tô đậu giữa đường ngay sau đó, với nhiều dấu hiệu cho thấy tự sát bằng súng.

Nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: Reuters)

Vụ tấn công khiến 3 người trong đền thờ thiệt mạng, trong đó có một bảo vệ, người được tin là đóng vai trò then chốt đối với việc ngăn thảm kịch trở nên chết chóc hơn. Hiện tại, cảnh sát chưa thông tin rõ về việc bảo vệ này làm thế nào để ngăn vụ xả súng, nhưng nhấn mạnh đây là hành động "anh hùng".

“Cho đến khi chúng ta biết thêm thông tin, tôi không muốn suy đoán, nhưng tại thời điểm này, tôi nghĩ có thể khẳng định hành động của anh ấy là anh hùng và chắc chắn anh ấy cứu sống nhiều người ngày hôm nay”, ông Wahl nói.

Hiện tại, cảnh sát cũng chưa công bố danh tính của 3 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại Trung tâm Hồi giáo San Diego, nhưng sẽ làm điều đó trong những ngày tới.

“Về cơ bản, chúng tôi vừa thông báo cho gia đình nạn nhân. Chúng tôi sẽ không công bố danh tính của họ vào lúc này. Chúng tôi đang cố gắng bảo vệ những gì mình đang có. Vẫn còn nhiều việc phải làm và chúng tôi muốn đảm bảo rằng mình đang gìn giữ một phần nào đó trong thời điểm hiện tại", ông Wahl thông tin.

Theo lời cảnh sát trưởng thành phố San Diego, một trong hai nghi phạm đã lấy 3 khẩu súng từ nhà mẹ mình trước khi thực hiện vụ tấn công. Mẹ của cậu thiếu niên 17 tuổi nói với cảnh sát rằng con trai và xe của bà mất tích cùng với "một số vũ khí của bà".

Số lượng vũ khí mà thiếu niên này lấy từ nhà khiến nhiều nhà điều tra tin cậu ta cũng có thể là mối đe dọa đối với những người khác. “Một người có ý định tự tử sẽ không thể lấy 3 khẩu súng từ cùng một địa điểm", ông Wahl thông tin.

Người mẹ của thiếu niên này cũng cho biết con trai bà đã để lại một bức thức trước khi bỏ nhà ra đi. "Tôi sẽ không tiết lộ bức thư đó trông như thế nào, nội dung bức thư là gì, vào lúc này tôi sẽ không tiết lộ", người mẹ cho hay.