Mỹ: Xả súng ở trung tâm thành phố Shreveport, ít nhất 8 trẻ em thiệt mạng

(VTC News) -

Vụ xả súng xảy ra lúc 6h ngày 19/4 (giờ địa phương) tại thành phố Shreveport thuộc bang Louisiana, miền nam nước Mỹ. Các điều tra viên không thảo luận về động cơ dẫn đến vụ xả súng giết người, nhưng cho biết dường như bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình.

Sĩ quan cảnh sát Chris Bordelon thông tin thêm nghi phạm Shamar Elkins dùng súng sát hại 7 người con ruột của mình và làm mẹ của chúng bị thương cũng như giết chết một đứa trẻ khác. Các nạn nhân có độ tuổi từ 1 đến khoảng 12 tuổi.

Người dân tụ tập tại góc phố gần nơi xảy ra vụ xả súng hàng loạt ở Shreveport. (Ảnh: AP)

Hiện tại, người mẹ và một người phụ nữ khác đang trong tình trạng nguy kịch. Trong khi đó, Elkins đã tử vong sau cuộc truy đuổi của cảnh sát.

Cảnh sát trưởng thành phố Shreveport Wayne Smith cũng xác nhận nghi phạm bị cảnh sát bắn chết sau khi hắn thực hiện vụ cướp xe để chạy trốn. Theo ông Bordelon, nghi phạm từng bị bắt vào năm 2019 trong vụ án liên quan đến vũ khí.

Tại cuộc họp báo, thị trưởng thành phố Shreveport Tom Arceneaux cho rằng “đây là tình huống bi thảm, có lẽ là tình huống bi thảm tồi tệ nhất mà chúng ta từng… trải qua” trong thời gian gần đây.

“Đây là một buổi sáng tồi tệ ở Shreveport, tất cả chúng ta đều biết tôi vô cùng thương tiếc toàn thể cộng đồng này trước sự kiện bi thảm xảy ra sáng nay", thị trưởng Arceneaux nói.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cũng xem vụ bạo lực tại thành phố Shreveport là "đau lòng". "Nhóm của tôi đang liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật địa phương khi có thêm thông tin chi tiết. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến nạn nhân, gia đình và người thân của họ cũng như cộng đồng Shreveport trong thời điểm vô cùng khó khăn này", ông Johnson cho hay.