Hải Đăng Doo và Lou Hoàng xin lỗi, phủ nhận tin đồn dùng chất cấm

(VTC News) -

Tối 17/5, Hải Đăng Doo đăng bài viết nói về nghi vấn sử dụng chất cấm gây tranh cãi thời gian qua. Nam ca sỹ cho biết những ngày qua, anh dành thời gian để bình tâm suy nghĩ.

Anh gửi lời xin lỗi đến gia đình, đến công ty, các cộng sự và cả những chương trình, đối tác bị ảnh hưởng vì vụ việc của mình; xin lỗi người hâm mộ đã đồng hành trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của anh. Hải Đăng Doo cho biết chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh để anh quyết định bảo vệ mình và đăng bài viết này.

Hải Đăng Doo lên tiếng sau 11 ngày im ắng.

"Có lẽ điều khiến tôi cảm thấy áy náy nhất chính là đã làm những người yêu thương mình thất vọng, buồn lòng và phải chịu nhiều tổn thương vì những điều không đáng có”, anh viết, khẳng định bản thân không mua bán, sử dụng bóng cười, đồng thời không có mối liên hệ hay quen biết chủ tài khoản P.T.N. được nhắc đến trong thời gian qua.

Anh khẳng định sẵn sàng gặp người đăng tin để làm rõ động cơ, mục đích của người này đối với mình.

Theo Hải Đăng Doo, thời điểm vướng ồn ào, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều nội dung, tin nhắn được cho là của anh được lan truyền. Nam ca sỹ viết rằng có nhiều nội dung không chính xác, bị cắt ghép hoặc xuyên tạc, mong mọi người kiểm chứng thông tin.

Hải Đăng Doo cũng cho biết anh đã nhờ luật sư và cộng sự giải quyết theo ủy quyền.

Cùng vướng ồn ào với Hải Đăng Doo, Lou Hoàng cũng nhanh chóng phản hồi trên mạng xã hội. Nam ca sỹ cho biết chỉ sau khi luật sư hoàn tất các thủ tục bảo vệ quyền lợi hợp pháp, anh mới đủ bình tĩnh để lên tiếng.

"Lou xin khẳng định bản thân không mua bán hay sử dụng bóng cười, đồng thời không liên quan đến những cá nhân đã đăng tải các thông tin sai lệch về mình. Hiện tại, Lou đã ủy quyền cho luật sư làm việc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân và làm rõ các thông tin chưa đúng sự thật", anh khẳng định.

Gửi lời xin lỗi đến gia đình, đặc biệt là mẹ vì đã khiến người thân phải chịu áp lực, tổn thương suốt những ngày qua, Lou Hoàng cho biết anh đã đọc tất cả những lời nhận xét, đánh giá trong hơn 10 ngày im lặng.

Anh không trách khán giả vì hiểu rằng niềm tin của công chúng sẽ bị lung lay khi scandal xảy ra; đồng thời nhìn nhận bản thân cần thay đổi và sống có trách nhiệm hơn với tình cảm mà khán giả dành cho mình.

Lou Hoàng cũng lên tiếng xin lỗi vì ồn ào.

Trước đó, vào đầu tháng 5/2026, một clip ngắn do tài khoản mang tên P.T.N. đăng tải khiến mạng xã hội xôn xao với nghi vấn Hải Đăng Doo cùng Lou Hoàng sử dụng bóng cười. Cô gái này tag tên Hải Đăng Doo vào bức ảnh riêng tư, địa điểm giống với nơi nam ca sỹ chụp trước đó. Đại diện của nam ca sỹ lên tiếng phủ nhận; tuy nhiên anh vẫn bị chỉ trích.

Sau ồn ào này, Hải Đăng Doo không xuất hiện tại concert Sao Nhập Ngũ dù đã được công bố từ trước.