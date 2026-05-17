WHO cảnh báo khẩn cấp bùng dịch Ebola: Bộ Y tế khuyến cáo gì?

(VTC News) -

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 17/5 xác định đợt bùng phát sốt xuất huyết do virus Ebola chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

Đến ngày 16/5, Congo ghi nhận 8 ca mắc được xác nhận bằng xét nghiệm, 246 ca nghi ngờ và 80 trường hợp tử vong nghi liên quan đến dịch tại tỉnh Ituri.

Tại Uganda, có 2 ca mắc xác định, trong đó một người tử vong ở Thủ đô Kampala. Cả hai bệnh nhân đều từng di chuyển từ Congo.

WHO cho rằng việc ban bố tình trạng khẩn cấp là cảnh báo để các quốc gia tăng cường giám sát, chuẩn bị năng lực ứng phó và phát hiện sớm ca bệnh, không đồng nghĩa dịch đã lan rộng toàn cầu.

Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể diễn tiến nặng và gây tử vong cao. Virus lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể của người mắc hoặc tử vong do Ebola, cũng như các vật dụng, bề mặt nhiễm mầm bệnh.

Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ làm việc tại một trung tâm điều trị Ebola ở Beni, CHDC Congo ngày 16/7/2019. (ẢNH: AP)

Người nhiễm Ebola thường có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn, tiêu chảy, đau bụng và phát ban. Một số trường hợp xuất hiện triệu chứng xuất huyết. Thời gian ủ bệnh kéo dài từ 2 đến 21 ngày.

Bộ Y tế cho biết cơ quan này đang theo dõi sát diễn biến dịch, liên tục cập nhật thông tin từ WHO và cơ quan đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế. Công tác giám sát tại cơ sở y tế và kiểm dịch y tế ở cửa khẩu cũng được siết chặt.

Bộ khuyến cáo người dân không hoang mang, chỉ theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế và WHO. Những người trở về từ khu vực có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày, tránh tiếp xúc trực tiếp với người nghi mắc bệnh, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của bệnh nhân.

Nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, mệt mỏi, nôn, tiêu chảy hoặc xuất huyết sau khi đi từ vùng dịch về, người dân cần đến cơ sở y tế ngay và thông báo lịch sử đi lại, tiếp xúc để được hướng dẫn xử lý kịp thời.