Tai nạn lao động tại công trình cầu ở Quảng Ngãi, 2 người thương vong

Chiều 17/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, tại công trình thi công cầu Cây Sung xảy ra vụ tai nạn lao động, khiến 2 công nhân thương vong. Chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình nạn nhân và cứu chữa người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn lao động xảy ra khoảng 16h30 ngày 16/5, trong quá trình thi công cầu Cây Sung (thuộc dự án khắc phục cầu Cây Sung tại xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi).

Dự án khắc phục cầu Cây Sung, nơi xảy ra vụ tai nạn lao động

Hậu quả, anh Tạ Thành Trung (SN 1983, trú phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) tử vong, một công nhân khác bị thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình nạn nhân và cứu chữa người bị thương. Nguyên nhân vụ việc phải chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Trước đó, đêm 1/11/2025, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài cùng nước lũ chảy xiết, cầu Cây Sung cũ bị sập, gây chia cắt giao thông của khoảng 250 hộ dân trong khu vực. Sau sự cố, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng khẩn trương lắp đặt cầu tạm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đến tháng 4/2026, dự án khẩn cấp xây dựng cầu Cây Sung mới được khởi công nhằm bảo đảm an toàn giao thông lâu dài cho người dân địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.