Man Utd thắng Nottingham Forest 3-2, Bruno Fernandes chạm kỷ lục

(VTC News) -

Tối 17/5, Man Utd đấu với Nottingham Forest trong trận sân nhà cuối cùng ở mùa giải 2025-2026. "Quỷ đỏ" giành chiến thắng để đảm bảo vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh, trong khi Bruno Fernandes cũng chạm tới kỷ lục kiến tạo với thêm một đường chuyền cho đồng đội lập công.

Đội chủ nhà khởi đầu trận đấu thuận lợi với bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 6. Sau pha phá bóng của cầu thủ Nottingham Forest, Luke Shaw băng lên rất nhanh và thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc đưa Man Utd vượt lên.

Man Utd đấu với Nottingham Forest ở vòng 37 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Bàn thắng sớm càng giúp đội bóng của huấn luyện viên Michael Carrick chơi bóng thoải mái. Việc Nottingham Forest - đội bóng chắc suất trụ hạng - sẵn sàng đẩy cao đội hình chơi tấn công giúp Man Utd có thêm cơ hội. Trong hiệp một, đội chủ nhà tung ra tới 10 pha dứt điểm nhưng không có bàn thắng thứ hai.

Sức hấp dẫn của trận đấu được đẩy lên cao trong hiệp hai, bắt đầu từ bàn gỡ hòa của Morato. Man Utd lập tức tái lập thế dẫn bàn ở tình huống tấn công ngay sau khi giao bóng. Pha xử lý lập bập của Bryan Mbeumo tạo cơ hội cho Cunha dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1.

Man Utd liên tục bỏ lỡ cơ hội sau đó. Fernandes có lúc đổ gục xuống sân tiếc nuối sau khi chuyền bóng rất thuận lợi mà Mbeumo lại sút lên trời. Dù vậy, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn có pha kiến tạo thứ 20 trong mùa giải. Từ đường chuyền bên cánh phải của Fernandes, Mbeumo dứt điểm chạm một nâng tỷ số lên 3-1.

Bruno Fernandes có pha kiến tạo thứ 20 trong mùa giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Fernandes chính thức nâng thành tích lên ngang bằng với Kevin De Bruyne và Thierry Henry - những người đang giữ kỷ lục kiến tạo nhiều nhất trong một mùa giải Ngoại Hạng Anh.

Nottingham Forest tiếp tục chơi đôi công với đối thủ và có bàn rút ngắn tỷ số 2-3. Morgan Gibbs White lập công. Dù vậy, đội khách không thể gỡ hòa lần nữa. Họ cũng may mắn không phải nhận bàn thua khi Man Utd bỏ lỡ không ít cơ hội ở cuối trận.

Man Utd thắng Nottingham Forest 3-2 và chắc chắn đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng khi mùa giải kết thúc. Bruno Fernandes còn 1 trận đấu để phá kỷ lục.

Man Utd 3 2 Nottingham Forest Shaw 6' 53' Morato Cunha 55' 78' Mbeumo 76'

Đội hình Man Utd vs Nottingham Forest

Man Utd: Senne Lammens (31), Diogo Dalot (2), Harry Maguire (5), Lisandro Martinez (6), Luke Shaw (23), Casemiro (18), Kobbie Mainoo (37), Amad Diallo (16), Bruno Fernandes (8), Matheus Cunha (10), Bryan Mbeumo (19).

Nottingham Forest: Matz Sels (26), Neco Williams (3), Nikola Milenkovic (31), Morato (4), Luca Netz (25), Omari Hutchinson (21), Elliott Anderson (8), Morgan Gibbs-White (10), Nicolas Dominguez (16), Igor Jesus (9), Chris Wood (11).