Nhận định bóng đá Man Utd vs Nottingham Forest: Bruno Fernandes săn kỷ lục

(VTC News) -

Trận Man Utd đấu với Nottingham Forest thuộc vòng 37 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 18h30 hôm nay 17/5. Siêu máy tính của Opta dự đoán cơ hội thắng của Man Utd là 58,1%, cao gấp hơn 2 lần so với 20,6% của Nottingham Forest.

Nhận định Man Utd vs Nottingham Forest

Cả Manchester United và Nottingham Forest đều không còn mục tiêu phấn đấu trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mùa này. Đội chủ nhà giữ chắc vị trí thứ 3 và đảm bảo được suất tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa sau.

"Quỷ đỏ" có trong tay 65 điểm. Man Utd là đội ghi bàn nhiều thứ ba toàn giải, chỉ kém 2 đội cạnh tranh chức vô địch là Arsenal và Man City. Chuỗi thắng của đội chủ sân Old Trafford lại vừa gián đoạn sau khi bị Sunderland cầm hòa 0-0 trên sân khách ở vòng 36.

Bruno Fernandes cần 2 kiến tạo để lập kỷ lục Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Bruno Fernandes chỉ cần thêm 2 pha kiến tạo nữa để phá kỷ lục của Kevin De Bruyne và Thierry Henry - trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất trong một mùa giải Ngoại Hạng Anh. Tuy nhiên, màn thể hiện của anh và đồng đội trong trận gặp Sunderland tuần trước không mang đến tín hiệu khả quan.

Man Utd cần chất lượng cao hơn trong cuộc tiếp đón Nottingham Forest để giúp người đội trưởng hoàn thành mục tiêu cá nhân. Họ có cơ hội lớn để làm điều đó khi Nottingham Forest hết động lực thành tích. Đội bóng này không còn nguy cơ xuống hạng. Họ cũng thất bại trong việc tranh suất vào chung kết Europa League.

Kể từ khi Nottingham Forest lên hạng trở lại, Man Utd chỉ thua 1 trận trước đối thủ này trên sân nhà Old Trafford, còn lại là 3 chiến thắng. Tuy nhiên, trong 3 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội, Man Utd không thắng (hòa 1, thua 2).

Thông tin đội hình

Matthijs de Ligt tiếp tục vắng mặt do chấn thương. Benjamin Sesko nhiều khả năng chưa kịp bình phục chấn thương chân. Nếu tiền đạo Slovenia không thể ra sân, Bryan Mbeumo hoặc Joshua Zirkzee sẽ là tiền đạo cắm của Man Utd.

Nottingham Forest mất vài trụ cột, trong đó có các hậu vệ Murillo (gân kheo) và Ola Aina (chưa xác định). Morgan Gibbs-White phải khâu nhiều mũi sau pha va chạm vào vùng đầu ở trận gặp Chelsea. Tuy nhiên, sau khi nghỉ ngơi đủ theo quy định an toàn, anh có thể đeo mặt nạ thi đấu.

Đội khách cũng chào đón Dan Ndoye và Ibrahim Sangare trở lại tập luyện.

Đội hình dự kiến

Manchester United: Lammens; Mazraoui, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Zirkzee.

Nottingham Forest: Sels; Cunha, Milenkovic, Morato; Williams, Yates, Anderson, Netz; Hutchinson, Jesus, Wood.

Dự đoán kết quả: Man Utd 3-0 Nottingham Forest.