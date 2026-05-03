Man Utd thắng Liverpool 3-2, chắc suất trở lại Champions League

(VTC News) -

Tối 3/5, Man Utd đánh bại Liverpool ở vòng 35 giải Ngoại Hạng Anh. Chiến thắng kịch tính trên sân Old Trafford (Manchester, Anh) giúp "Quỷ đỏ" chắc suất tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa sau.

Man Utd nhập cuộc tốt hơn. Đội chủ nhà có nhiều phương án tấn công nhanh và mạnh để khiến Liverpool lúng túng. Đội bóng của huấn luyện viên Michael Carrick mất 6 phút để ghi bàn mở tỷ số. Matheus Cunha tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm sau quả phạt góc để sút tung lưới Liverpool.

Cunha ghi bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 6. (Ảnh: AP)

Đội khách lập tức đẩy cao đội hình và chơi quyết liệt. Tuy nhiên, khi chưa tạo ra cơ hội rõ rệt nào, Liverpool nhận bàn thua thứ hai ở phút 14.

Hệ thống thiếu sự chặt chẽ và lộ ra quá nhiều khoảng trống của Liverpool tạo điều kiện lý tưởng để Bruno Fernandes và đồng đội thực hiện các pha phản công. Thêm vào đó, thủ môn của đội khách là Frederick Woodman - vốn chỉ là dự bị của dự bị - không phải đôi tay chắc chắn.

Sau cú đánh đầu của Fernandes, Woodman đẩy bóng chạm Sesko dội ngược vào khung thành. Tiền đạo của Man Utd không cần tung ra cú sút mà vẫn có bàn thắng.

Sesko không cần tung ra cú sút mà vẫn có bàn thắng. (Ảnh: Reuters)

Thế trận sau đó hoàn toàn thuận lợi để Man Utd chơi phản công. Liverpool tấn công bế tắc và lộ ra nhiều khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Man Utd có thêm cơ hội nhưng không thể ghi bàn thứ ba trong hiệp một.

Sau hiệp đấu đầu tiên thành công, đội chủ nhà lại liên tiếp mắc sai lầm ở đầu hiệp 2 và đánh mất lợi thế rất nhanh. Amad Diallo vừa góp mặt trên sân 2 phút đã có pha chuyền hỏng. Dominik Szoboszlai dẫn bóng đến vòng cấm và dứt điểm hiểm hóc để rút ngắn tỷ số.

Đến phút 68, thủ môn Senne Lammens chuyền bóng thẳng vào chân cầu thủ Liverpool trước vòng cấm. Đội khách chỉ cần thêm 2 pha chạm bóng để ghi bàn gỡ hoà. Szoboszlai chuyền cho Cody Gakpo dứt điểm vào khung thành rộng mở.

Sai lầm của Man Utd giúp Liverpool gỡ hoà. (Ảnh: Reuters)

Bàn thắng thứ hai của Liverpool khiến trận đấu bùng nổ hấp dẫn với những pha đôi công tốc độ cao. Man Utd tập trung hơn và tận dụng cơ hội tốt hơn đối thủ. Khi cầu thủ Liverpool phá bóng lỗi và không có ai che chắn trước vòng cấm, Kobbie Mainoo băng lên sút xa ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2.

Liverpool dốc toàn lực tấn công. Cầu thủ trẻ Rio Ngumoha mang đến hy vọng với những pha đột phá ở cánh trái. Tuy nhiên, khi Man Utd không mắc thêm sai lầm, đội khách không thể có bàn thắng thứ ba.

Man Utd 3-2 Liverpool Cunha 6' Sesko 14' 47' Szoboszlai 56' Gakpo Mainoo 77'

Số liệu thống kê Man Utd 3-2 Liverpool.

Đội hình Man Utd vs Liverpool

Man Utd: Senne Lammens (31), Luke Shaw (23), Ayden Heaven (26), Harry Maguire (5), Diogo Dalot (2), Kobbie Mainoo (37), Casemiro (18), Matheus Cunha (10), Bruno Fernandes (8), Bryan Mbeumo (19), Benjamin Sesko (30).

Liverpool: Frederick Woodman (28), Andy Robertson (26), Virgil van Dijk (4), Ibrahima Konate (5), Curtis Jones (17), Alexis Mac Allister (10), Ryan Gravenberch (38), Dominik Szoboszlai (8), Florian Wirtz (7), Jeremie Frimpong (30), Cody Gakpo (18).\

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến hết trận Man Utd 3-2 Liverpool, vị trí các đội bóng như sau.