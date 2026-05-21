Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây náo loạn phố đêm ở Hà Nội

Thông tin từ cơ quan công an, khoảng 20h30 ngày 12/5, Công an xã Quang Minh tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy với tốc độ cao, liên tục bấm còi inh ỏi, lạng lách trên đường, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đáng chú ý, nhóm này mang theo hung khí.

Nhóm thanh thiếu niên bị bắt giữ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Quang Minh vào cuộc xác minh, truy xét các đối tượng liên quan. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an đã triệu tập 8 thanh thiếu niên để làm rõ hành vi vi phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Quang Minh bắt giữ 3 đối tượng, gồm: H.T.T. (SN 2008), Đ.M.Đ. (SN 2009) và N.T.T.M. (SN 2010), cùng trú tại xã Tiến Thắng, TP Hà Nội để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp còn lại do chưa đủ 16 tuổi, Công an xã Quang Minh đã bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương tiếp tục quản lý, giáo dục nhằm ngăn chặn tái phạm.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, tránh để thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.