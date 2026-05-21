Trực tiếp bốc thăm FIFA U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam ở bảng nào?

Lễ bốc thăm FIFA U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Zurich vào lúc 21h ngày 21/5 (giờ Việt Nam). Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên FIFA+, TikTok và YouTube của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Theo thể thức FIFA ban hành, 48 đội tuyển sẽ được chia thành 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm gồm 12 đội. Chủ nhà Qatar được xếp mặc định vào nhóm 1 cùng 11 đội có điểm số cao nhất theo bảng xếp hạng dựa trên thành tích tại 5 kỳ U17 World Cup gần nhất, gồm các năm 2025, 2023, 2019, 2017 và 2015.

Kết quả từ kỳ giải gần nhất được tính điểm cao nhất, với trọng số giảm dần cho các thành tích ở các kỳ trước đó. Những đội còn lại sẽ lần lượt được phân vào các nhóm 2, 3 và 4 theo thứ hạng FIFA.

Một điểm đáng chú ý là FIFA tiếp tục duy trì nguyên tắc hạn chế tối đa việc các đội cùng khu vực nằm chung bảng. Vì vậy, nếu điều kiện bốc thăm phù hợp, U17 Việt Nam sẽ tránh được các đối thủ châu Á ở vòng bảng.