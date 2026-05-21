Meta sa thải 8.000 nhân viên khi làn sóng AI càn quét ngành công nghệ

(VTC News) -

Đợt sa thải của Meta bắt đầu tại Singapore khi nhân viên nhận mail thông báo vào lúc 4h sáng 20/5. Nhân viên ở Anh, Mỹ và một số nơi khác cũng dần nhận thông báo tương tự cùng ngày theo múi giờ tương ứng.

Nhiều nhân viên bắt đầu trao đổi những tin nhắn buồn bã trên các nhóm chat, cũng như kiểm tra danh bạ nội bộ để tìm hiểu xem ai trong nhóm của mình bị cắt giảm.

Văn phòng của Meta tại nhiều khu vực trên toàn cầu gần như vắng tanh trong ngày diễn ra sa thải sau khi bộ phận nhân sự khuyến khích nhân viên làm việc từ xa. Không khí căng thẳng cũng lan rộng trên các diễn đàn và hội nhóm kín. Hàng trăm nhân viên phản ứng bằng biểu tượng salad như một cách “chào tạm biệt” đồng nghiệp.

Logo Meta tại trụ sở chính ở Menlo Park, California, Mỹ. (Ảnh: New York Times)

Meta hiện sở hữu các nền tảng Facebook, Instagram và WhatsApp. Công ty được cho là đang đẩy mạnh chuyển đổi từ mô hình mạng xã hội sang doanh nghiệp ưu tiên AI.

CEO Mark Zuckerberg của Meta nhiều lần khẳng định AI là ưu tiên lớn nhất của công ty trong giai đoạn hiện nay. Ông cho biết muốn phát triển "siêu trí tuệ" - hệ thống AI có thể hoạt động như trợ lý cá nhân toàn diện.

Tháng trước, Meta công bố kế hoạch chi 125 - 145 tỷ USD cho năm nay, cao hơn gấp đôi mức chi năm 2025, với phần lớn ngân sách dành cho AI. Tuy nhiên, chiến lược này đang tạo ra tâm lý bất ổn trong nội bộ công ty.

Theo nhiều cựu và đương kim nhân viên, việc Meta tăng tốc đầu tư AI khiến nhiều lao động lo ngại chính họ đang phát triển những công nghệ có thể thay thế công việc của mình. Sự bất mãn càng tăng khi Meta vẫn đạt kết quả tài chính rất khả quan, công bố doanh thu kỷ lục vào tháng trước, khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao vẫn phải cắt giảm nhân sự.

Trong thông điệp gửi nhân viên sáng 20/5, CEO Zuckerberg giải thích việc cắt giảm nhằm "bù đắp cho các khoản đầu tư khác" của công ty và bản thân cũng bị ảnh hưởng về mặt tinh thần do việc sa thải gây ra.

Zuckerberg bày tỏ biết ơn những người bị sa thải vì đóng góp của họ và vẫn lạc quan về chiến lược AI của công ty.

"Thành công không phải điều được đảm bảo sẵn. AI là công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời chúng ta và những công ty dẫn đầu sẽ định hình thế hệ tiếp theo", Zuckerberg viết, đồng thời cho biết Meta hiện chưa dự kiến thêm các đợt sa thải diện rộng khác trong năm nay.

Trước đó, ngày 23/4, Meta công bố kế hoạch cắt giảm 10% nhân lực, tương đương 8.000 người, đồng thời dừng tuyển dụng 6.000 vị trí, có hiệu lực từ ngày 20/5. Bên cạnh đó, 7.000 nhân viên khác được điều chuyển sang các bộ phận AI mới.

Những nhân viên bị sa thải được nhận 16 tuần lương hỗ trợ thôi việc, cộng thêm hai tuần lương cho mỗi năm làm việc tại công ty.

Các lãnh đạo Meta cũng thực hiện nhiều biện pháp để giữ chân những nhân sự mà họ coi là quan trọng. Theo hai nguồn tin, một nhân sự cấp giám đốc đã được đề nghị thêm khoảng 500.000 USD cổ phần để ở lại công ty, chiến thuật Meta từng áp dụng trong đợt sa thải trước. Dù vậy, một số người vẫn từ chối và rời đi.

Làn sóng sa thải liên quan AI không chỉ diễn ra tại Meta.

Tuần trước, Cisco thông báo cắt giảm khoảng 4.000 việc làm để tập trung nguồn lực cho các sản phẩm mạng và an ninh mạng ứng dụng AI. CFO Scott Herren cho biết công ty cần chuyển thêm nguồn lực vào các lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất.

Microsoft cũng liên tục tinh giản nhân sự trong hai năm gần đây khi dồn ngân sách cho AI và điện toán đám mây. Năm 2025, công ty cắt hơn 6.000 việc làm, sau đó tiếp tục sa thải khoảng 9.000 nhân viên ở nhiều bộ phận, bao gồm Xbox. Đầu năm nay, Microsoft còn triển khai chương trình nghỉ việc tự nguyện cho hơn 8.000 nhân sự lâu năm.

Trong lĩnh vực tài chính công nghệ, Block đã cắt gần một nửa nhân sự, giảm từ khoảng 10.000 xuống dưới 6.000 người. CEO Jack Dorsey cho rằng "các công cụ trí tuệ" đã thay đổi cách vận hành doanh nghiệp.

Trong khi đó, Coinbase cũng sa thải khoảng 700 nhân viên trong nỗ lực trở thành doanh nghiệp "AI-native", theo CEO Brian Armstrong.

Ở mảng thương mại điện tử và phần mềm, Amazon được cho là đã cắt khoảng 30.000 việc làm từ cuối năm 2025 đến đầu 2026 để tinh gọn bộ máy và tăng ứng dụng AI trong vận hành. Oracle, SAP và Dell Technologies cũng triển khai các đợt tái cấu trúc liên quan AI và tự động hóa.

Theo The Times, hơn 111.000 việc làm công nghệ đã bị cắt giảm tại khoảng 140 công ty trong năm 2026, phần lớn liên quan chiến lược AI và tối ưu chi phí.