Cố phiếu VIC tăng 5 lần trong 8 năm: Tín hiệu tích cực từ doanh nghiệp tư nhân

Thậm chí, các chuyên gia nhận định, giá trị hiện tại của VIC chưa phản ánh hết tiềm năng tăng trưởng của một doanh nghiệp liên tục tiên phong trong những lĩnh vực chiến lược của nền kinh tế.

Cổ phiếu tăng chưa phản ánh đầy đủ dư địa tăng trưởng của doanh nghiệp

Từ tháng 5/2018 đến nay, thị giá của cổ phiếu VIC đã ghi nhận mức tăng gấp 5 lần. Đặc biệt trong giai đoạn 5 tháng đầu năm 2026, các mã cổ phiếu lớn trong “họ nhà Vin” như VIC hay VHM (CTCP Vinhomes) ghi nhận nhiều phiên tăng trần. Diễn biến này góp phần đưa vốn hóa Vingroup vượt 1,7 triệu tỷ đồng.

Lý giải đà tăng trưởng này, theo ông Nguyễn Duy Khánh, Founder Công ty tư vấn đầu tư FIG, nếu nhìn trong khung thời gian dài hạn và đặt cạnh các thị trường như Hàn Quốc, Singapore hay Mỹ, mức tăng của VIC là diễn biến phù hợp với một doanh nghiệp liên tục mở rộng quy mô, phát triển hệ sinh thái và tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

“Tại Mỹ, Intel đã từng tăng hơn 3 lần chỉ trong vòng 1 năm từ tháng 4/2025, hay NVIDIA tăng trưởng kép 44%/năm trong vòng gần 5 năm, tức là khoảng 6 lần. Một số doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc thậm chí tăng tới hơn 50 lần trong 2-3 năm. Như vậy, thước đo “tăng nóng” không thể chỉ đơn thuần dựa vào tăng bao nhiêu phần trăm mà chúng ta phải nhìn vào dài hạn, nhìn vào giá trị của doanh nghiệp”, ông Khánh phân tích.

Ông Nguyễn Duy Khánh.

Ông Khánh cũng nhấn mạnh, điều quan trọng là Vingroup đã duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực trong nhiều năm liên tiếp, đồng thời liên tục tạo ra các động lực tăng trưởng mới. Những kết quả khả quan này đã phản ánh vào quá trình tăng giá của cổ phiếu. “Do đó, mức tăng và giá cổ phiếu hiện tại có thể chưa phản ánh đầy đủ dư địa tăng trưởng của doanh nghiệp”, ông Khánh nhấn mạnh.

Trong khi đó, TS. Mạc Quốc Anh, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển Doanh nghiệp cho rằng, việc đánh giá tiềm năng của cổ phiếu Vingroup cần bắt đầu từ cấu trúc hệ sinh thái của doanh nghiệp. Đây không phải là một doanh nghiệp đơn ngành mà là tập đoàn kinh tế tư nhân có hệ sinh thái toàn diện, từ công nghiệp, công nghệ tới bất động sản, thương mại dịch vụ, hạ tầng, năng lượng xanh, văn hóa...

“Điều quan trọng là phải phân biệt giữa “tăng nóng ngắn hạn” và “giá trị dài hạn”. Một cổ phiếu có thể điều chỉnh kỹ thuật trong ngắn hạn, nhưng điều đó không làm mất đi vai trò, quy mô và tầm vóc của doanh nghiệp. Với VIC, việc đánh giá cần dựa trên năng lực thực tế, chiến lược dài hạn và sức mạnh của cả hệ sinh thái”, ông Mạc Quốc Anh nhận định.

Biểu tượng dẫn dắt nền kinh tế

Theo ông Nguyễn Duy Khánh, cổ phiếu VIC hiện chiếm khoảng 20% vốn hóa VN-Index và đóng góp đáng kể vào mức tăng của chỉ số trong năm 2025 cũng như những tháng đầu năm 2026. Khác với một vài lo ngại rằng thị trường đang phụ thuộc vào một nhóm doanh nghiệp lớn, ông Khánh khẳng định, đây thực chất là tín hiệu tích cực.

“Điều lạc quan là doanh nghiệp tư nhân đang là động lực tăng trưởng của chỉ số. Câu chuyện này xảy ra cả với thị trường Mỹ khi nhóm cổ phiếu Magnificent 7 chiếm 50% vốn hóa S&P 500; ở Hàn Quốc, Samsung và SK Hynix chiếm 40% vốn hóa KOSPI”, ông Khánh nhận xét.

Đồng quan điểm, TS. Mạc Quốc Anh cho rằng, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đang bắt đầu hình thành những doanh nghiệp tư nhân có quy mô đủ lớn, có sức ảnh hưởng đủ mạnh và có khả năng trở thành biểu tượng của thị trường.

“Một thị trường chỉ gồm các doanh nghiệp nhỏ, thanh khoản mỏng, thiếu tăng trưởng lớn thì rất khó trở thành kênh huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế. Việc các doanh nghiệp lớn như Vingroup trở thành động lực cho chỉ số VN-Index là dấu hiệu cho thấy khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã bắt đầu hình thành những lực lượng có khả năng bước ra sân chơi khu vực và toàn cầu”, ông Mạc Quốc Anh chia sẻ.

Cũng theo ông Mạc Quốc Anh, một nền kinh tế đang hướng tới tăng trưởng cao và vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu không thể thiếu những tập đoàn có năng lực dẫn dắt như Vingroup.

“Vingroup là một trong những ví dụ tiêu biểu của khu vực tư nhân trong việc dám đầu tư vào các ngành khó: ô tô điện, công nghiệp-công nghệ, đô thị phức hợp, hạ tầng, năng lượng xanh, dịch vụ tiêu dùng, văn hóa. Những lĩnh vực này không chỉ tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp, mà còn tạo việc làm, tạo chuỗi cung ứng, tạo chuẩn mực dịch vụ và thúc đẩy hình ảnh quốc gia”, ông phân tích.

Đồng tình, nhiều chuyên gia cho rằng, trong lịch sử phát triển của nhiều nền kinh tế châu Á, sự vươn lên của các doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn luôn gắn liền với giai đoạn bứt tốc của quốc gia. Đơn cử, Samsung, Hyundai hay SK đã trở thành biểu tượng cho năng lực cạnh tranh và vị thế công nghiệp của Hàn Quốc trên toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, sự tăng trưởng của Vingroup được xem là tín hiệu cho thấy khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với sự xuất hiện của những doanh nghiệp đủ quy mô, năng lực và khát vọng để góp phần nâng tầm vị thế kinh tế quốc gia trên bản đồ khu vực và thế giới.