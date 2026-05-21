TP.HCM xử lý hơn 880 vụ hàng giả, hàng nhái từ đầu năm 2026

Thông tin trên được Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công thương TP.HCM cho biết tại cuộc Họp báo định kỳ của thành phố chiều 21/5.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra, xử lý 882 trường hợp vi phạm liên quan hoạt động kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 77.100 đơn vị sản phẩm các loại như giày dép, mỹ phẩm, quần áo, phụ tùng xe máy, phụ tùng điện thoại di động… với tổng trị giá ước tính hơn 10,1 tỷ đồng.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 5,1 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng đã chuyển 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý theo quy định.

Nhiều mặt hàng mang tên các thương hiệu nổi tiếng được bày bán ở chợ Bến Thành, TP.HCM.

Riêng tại khu vực chợ Bến Thành và Saigon Square, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 71 vụ vi phạm; tạm giữ 1.574 đơn vị sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với tổng trị giá hơn 431 triệu đồng. Các trường hợp vi phạm bị xử phạt hơn 307 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Tính riêng từ khi triển khai đợt cao điểm từ ngày 27/5/2026, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra, xử lý 138 vụ vi phạm liên quan hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tạm giữ 7.287 đơn vị sản phẩm hàng hóa với tổng trị giá ước tính hơn 4,6 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đã xử phạt 86 vụ, với tổng số tiền hơn 331 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng chuyển 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý theo quy định.

Tại khu vực chợ Bến Thành và Saigon Square, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, xử lý 8 vụ vi phạm; tạm giữ 213 đơn vị sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với tổng trị giá hơn 42 triệu đồng; xử phạt hơn 56 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Để giải quyết triệt để tình trạng hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp trên địa bàn TP.HCM, Chi cục Quản lý thị trường thành phố cho biết sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong thời gian tới.

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác phối hợp, huy động tối đa lực lượng nhằm kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Việc kiểm tra sẽ được thực hiện thường xuyên, đột xuất tại các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là những khu vực kinh doanh có nguy cơ cao về hàng giả, hàng nhái.

Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cũng sẽ phối hợp với lực lượng công an, bộ đội biên phòng, các trung tâm thương mại, UBND địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra đồng loạt tại các khu vực nổi cộm như chợ Bến Thành, Saigon Square và nhiều địa điểm kinh doanh khác.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đáng chú ý, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các kho chứa hàng, điểm tập kết và các địa điểm kinh doanh có dấu hiệu vi phạm; đồng thời đẩy mạnh hoạt động thu thập thông tin, xác minh và xử lý ngay khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Ngoài công tác kiểm tra, xử lý, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cũng đề nghị các nhãn hàng chủ động phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ nhận diện sản phẩm chính hãng để phục vụ công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái hiệu quả hơn.

Cơ quan chức năng khuyến khích người dân khi phát hiện các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cần nhanh chóng cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định.

Đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu hình sự, lực lượng chức năng sẽ củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.