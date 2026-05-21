(VTC News) -

1 kg vàng là bao nhiêu chỉ?

Theo hệ đo lường vàng đang được sử dụng phổ biến tại Việt Nam:

1 lượng vàng (hay còn gọi 1 cây vàng) = 10 chỉ vàng

1 lượng vàng = 37,5 gram

1 chỉ vàng = 3,75 gram

1 kg vàng = 1.000 gram vàng

Từ đó, có thể tính được 1 kg vàng tương đương khoảng 266,67 chỉ vàng, tức khoảng 266 chỉ và 6 phân 7 ly vàng.

1 lượng vàng (hay còn gọi 1 cây vàng) bằng 10 chỉ vàng. (Ảnh: AI)

1 kg vàng bằng bao nhiêu lượng (cây vàng)?

Ngoài đơn vị chỉ, nhiều người còn quan tâm 1 kg vàng tương ứng với bao nhiêu lượng vàng.

Ta có công thức: 1.000÷37,5 = 26,67

Như vậy, 1 kg vàng = 26,67 lượng vàng, tương đương 26 cây vàng và khoảng 6,67 chỉ vàng.

1 kg vàng bằng bao nhiêu tiền?

1kg vàng xấp xỉ 26 cây vàng và khoảng 6,67 chỉ vàng.

Nếu là vàng miếng, áp dụng mức giá 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại SJC ngày 21/5/2026, 1kg vàng (mua vào) tương đương khoảng hơn 4,2 tỷ đồng.

1kg vàng miếng SJC (bán ra) tương đương khoảng hơn 4,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là con số tương đối. Mức giá chính xác phụ thuộc vào thời điểm giá vàng niêm yết, loại vàng, cửa hàng thu mua.

Lưu ý cần nhớ khi mua vàng

Để đảm bảo mua được vàng đúng tuổi, đủ trọng lượng, người mua nên lưu ý một số kinh nghiệm quan trọng dưới đây:

Ưu tiên thương hiệu uy tín

Nên chọn mua vàng tại những doanh nghiệp lớn, có tên tuổi trên thị trường. Các đơn vị này thường cung cấp đầy đủ hóa đơn và giấy chứng nhận chất lượng, giúp khách hàng yên tâm hơn khi giao dịch.

Theo dõi biến động giá vàng

Giá mua vào và bán ra thay đổi liên tục trong ngày, đồng thời có sự chênh lệch giữa các thương hiệu. Việc cập nhật giá vàng thường xuyên sẽ giúp người mua lựa chọn thời điểm giao dịch phù hợp và tối ưu chi phí.

Kiểm tra kỹ chất lượng sản phẩm

Khi nhận vàng, cần đối chiếu thông tin trên giấy tờ, kiểm tra trọng lượng, tuổi vàng và tình trạng sản phẩm. Với vàng ép vỉ, nên đảm bảo bao bì còn nguyên, không rách hay móp méo để tránh bị khấu trừ giá trị khi bán lại.

Lưu giữ cẩn thận hóa đơn và giấy chứng nhận

Đây là những giấy tờ quan trọng chứng minh nguồn gốc và chất lượng vàng, giúp quá trình bảo hành hoặc giao dịch trong tương lai diễn ra thuận lợi hơn.