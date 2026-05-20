Giá vàng 18K bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng 18K là gì?

Vàng 18K là hợp kim có thành phần gồm 75% vàng nguyên chất và 25% các kim loại khác như bạc, đồng, niken, palladium hoặc kẽm. Ký hiệu “18K” (Karat) cho biết trong tổng số 24 phần kim loại thì có 18 phần là vàng, tương đương độ tinh khiết 75%.

Do pha thêm các kim loại khác, vàng 18K sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật, đặc biệt phù hợp trong chế tác trang sức.

So với vàng 24K, vàng 18K có kết cấu chắc chắn hơn, ít bị biến dạng, trầy xước hay móp méo trong quá trình sử dụng. Vì vậy, vàng 18K là chất liệu lý tưởng để chế tác trang sức với nhiều kiểu dáng tinh xảo.

Tùy thuộc vào tỷ lệ và loại kim loại được pha trộn, vàng 18K có nhiều màu sắc khác nhau như vàng truyền thống, vàng trắng, vàng hồng...

Giá vàng 18K 1 chỉ bao nhiêu?

Để biết chính xác vàng 18K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ, người mua cần tham khảo trên website của các cửa hàng vàng hoặc liên hệ trực tiếp. Mỗi cửa hàng sẽ có mức giá khác nhau.

Vàng 18K tại SJC

Tại thời điểm chiều 20/5/2026, vàng 18K (nữ trang 75%) được Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở mức 113.737.249 - 122.637.249 đồng/lượng (mua vào - bán ra), tương đương 11.373.725 - 12.263.725 đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Tại Huy Thanh Jewelry

Cùng thời điểm trên, Công ty TNHH vàng bạc đá quý Huy Thanh niêm yết giá vàng 18K ở mức 11.638.000 - 12.113.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Tại PNJ

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận niêm yết giá vàng 750 (18K) ở mức 11.148.000 - 12.038.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Tại Vàng Mi Hồng

Công ty TNHH Mi Hồng niêm yết giá vàng 750 (18k) ở mức 10.300.000 - 10.650.000 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Những lưu ý khi mua vàng 18K

Để mua được vàng 18K chất lượng, người tiêu dùng cần lưu ý một số vấn đề sau:

Chọn địa điểm uy tín

Để mua được sản phẩm chất lượng, nên chọn các cửa hàng uy tín, có giấy phép kinh doanh. Khi mua, nên yêu cầu nhân viên cửa hàng cung cấp thông tin về tuổi vàng và giấy tờ kiểm chứng về vàng đầy đủ.

Kiểm tra kỹ sản phẩm

Trước mua vàng 18K, cần quan sát kỹ bề mặt, sản phẩm, đảm bảo không vết trầy xước, móp méo hoặc lỗi kỹ thuật.

Lưu giữ hóa đơn và giấy kiểm định

Sau khi mua, nên bảo quản đầy đủ hóa đơn cùng giấy chứng nhận chất lượng để thuận tiện cho việc bảo hành, đổi trả hoặc giao dịch bán lại trong tương lai.

Tham khảo giá

Trước khi mua, hãy đối chiếu giá vàng 18K ở các cửa hàng uy tín để lựa chọn được mức giá cạnh tranh và phù hợp nhất.

Cảnh giác với mức giá bất thường

Nếu sản phẩm được chào bán với giá thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường, người mua cần kiểm tra kỹ nguồn gốc và chất lượng, bởi đó có thể là vàng giả hoặc sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.