Điều gì giúp Thủ Đức trở thành 'phường hạnh phúc' của TP.HCM?

Trong nội dung khảo sát phường Thủ Đức hạnh phúc, 3 phương diện vật chất - tinh thần - nhận thức cùng 10 tiêu chí phản ánh các lĩnh vực đời sống thiết yếu và 50 chỉ số đo lường cụ thể từ trải nghiệm sống hằng ngày của người dân, được chọn là bộ tiêu chí chính.

Kết quả khảo sát mang lại nhiều bất ngờ thú vị. Không phải vật chất đủ đầy, công việc tốt, thu nhập cao mang lại hạnh phúc, mà phương diện tinh thần, nhận thức chính là yếu tố tạo nên hạnh phúc của người dân phường Thủ Đức.

Tự hào khi là người Thủ Đức

Trong 3 phương diện vật chất - tinh thần - nhận thức, kết quả khảo sát cho thấy nhận thức là nhóm đạt điểm cao nhất, tiếp theo là tinh thần; thấp nhất là phương diện vật chất.

Phường Thủ Đức nằm ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM, sáp nhập toàn bộ phường Linh Chiểu, Bình Thọ, Trường Thọ, một phần phường Linh Tây, một phần phường Linh Đông từ ngày 1/7/2025.

Cụ thể, điểm trung bình của phương diện nhận thức khoảng 7,4 điểm. Đây là phát hiện rất đáng chú ý. Người dân Thủ Đức không chỉ “đang sống” tại địa phương, mà còn cảm thấy tự hào khi là người Thủ Đức, họ muốn gắn bó lâu dài với Thủ Đức và tin địa phương sẽ tiếp tục phát triển. Đặc biệt, nhiều ý kiến chia sẻ sẵn sàng lan tỏa điều tích cực về phường mình cho người khác.

Ở phương diện tinh thần, điểm trung bình đạt khoảng 7,2 điểm. Người dân cho biết cảm giác được hỗ trợ, quan hệ tốt đẹp, gần gũi với hàng xóm; sự tử tế trong ứng xử cùng trạng thái tinh thần tích cực tạo nên sự hài lòng của họ với cuộc sống hiện tại.

Trong khi đó, phương diện vật chất chỉ đạt 7 điểm. Các ý kiến cùng mong muốn địa phương cần tập trung đầu tư, cải thiện nhiều hơn về giao thông, ngập nước, giảm tiếng ồn, tăng không gian xanh.

Người dân cũng đối diện với nhiều áp lực trong cuộc sống, trong đó có áp lực chi phí sinh hoạt, áp lực công việc và thời gian nghỉ ngơi.

Tương tự, ở 10 tiêu chí phản ánh các lĩnh vực đời sống thiết yếu, nhóm tinh thần cũng nhận điểm cao nhất.

Chỉ số hạnh phúc của người dân Thủ Đức ghi nhận nhóm điểm cao nhất ở phương diện nhận thức và tinh thần. (Nguồn: BC)

Trong đó tiêu chí kỳ vọng đạt trung bình 7,4 điểm; niềm tin và gắn kết đạt 7,3 điểm; quan hệ cộng đồng và đời sống tinh thần cùng đạt 7,2 điểm; giáo dục và đào tạo đạt 7,1 điểm.

Theo đại diện đơn vị khảo sát, người dân đặt niềm tin xã hội và kỳ vọng tương lai. Điều này phản ánh người dân Thủ Đức rất quan trọng tình cảm gắn bó cộng đồng, niềm tin vào địa phương và cơ hội phát triển trong tương lai.

Đây chính là cơ sở quan trọng để Thủ Đức tiếp tục xây dựng mô hình quản trị lấy người dân làm trung tâm, tăng cường sự kết nối cộng đồng, đầu tư cho giáo dục, đời sống tinh thần và củng cố niềm tin xã hội, như một “sức mạnh mềm” của phát triển đô thị bền vững.

Với 50 chỉ số hạnh phúc, kết quả khảo sát ghi nhận điểm hạnh phúc tự cảm nhận đạt trung bình 8,1, phản ánh tâm thế lạc quan và mức độ hài lòng tương đối cao của người dân với cuộc sống hiện tại.

Trong 6.000 người khảo sát, có đến 71,9% tự đánh giá ở mức hạnh phúc và rất hạnh phúc. Trong đó, có 26% mẫu khảo sát chấm điểm 10 tuyệt đối.

Niềm tin, sự kỳ vọng vào tương lai và gắn kết cộng đồng là những tiêu chí người dân Thủ Đức thấy hạnh phúc. (Nguồn: BC)

Ở chiều ngược lại, nhóm cảm thấy “hạnh phúc bình thường” chiếm 26,3%.

Có khoảng 2% người dân cho biết họ đang thấy “ít hạnh phúc” và “rất ít hạnh phúc”.

Chỉ số nổi bật nhất là việc xây dựng cuộc sống hạnh phúc, đạt tỷ lệ đồng tình cao kỷ lục, với 78,6%.

Đây là nội dung có sự đồng thuận cao nhất trong toàn bộ khảo sát, phản ánh niềm tin sâu sắc của người dân vào tầm quan trọng của hạnh phúc cá nhân và gia đình.

Nhóm chỉ số của tiêu chí quan hệ cộng đồng cũng có tỷ lệ đồng tình tích cực rất cao, vượt 63%. Trong đó, 70,3% người dân mong muốn mở rộng mối quan hệ và kết nối với hàng xóm.

Đặc biệt, 65,6% người dân chấm điểm cao về sự quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau của làng xóm, cộng đồng và cho biết họ dễ dàng nhận được sự hỗ trợ từ hàng xóm khi gặp khó khăn.

Hầu như không có người dân nào cảm thấy môi trường cộng đồng phường Thủ Đức là tiêu cực.

Có 75,6% người dân thể hiện mong muốn gắn bó lâu dài và xây dựng phường ngày càng văn minh. Đặc biệt, 72,2% cho biết việc chọn sống tại phường Thủ Đức là lựa chọn tích cực và đúng đắn.

Người thu nhập cao thấy nhiều áp lực

Nhóm kinh tế gia đình là nhóm nhận điểm thấp và không phải tiêu chí đầu tiên để người dân đánh giá hạnh phúc. (Nguồn: BC)

Tại tiêu chí kinh tế gia đình, kết quả khảo sát cho thấy chỉ số việc làm ổn định nhận được sự đồng thuận tích cực cao nhất, với 66%.

Các chỉ số về thu nhập gia đình đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, chi phí nhà ở phù hợp và chi tiêu thiết yếu hợp lý cũng được người dân Thủ Đức chấm điểm tích cực.

Hai chỉ số điểm thấp gây chú ý được nhiều người dân chia sẻ là họ chưa có điều kiện tham quan du lịch hàng năm và điều kiện dự phòng tài chính cho rủi ro.

Người dân tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, ra mắt mô hình “Tủ sách luân chuyển cộng đồng” tại phường Thủ Đức. (Ảnh: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Thủ Đức)

Cùng với đó, có 65,4% chấm điểm cao về tinh thần vui vẻ tích cực. Đặc biệt, 65,7% chia sẻ mình có đủ thời gian dành cho gia đình và người thân và gần 63% cân bằng được giữa công việc và cuộc sống.

Tuy vậy, so với các tiêu chí khác, chỉ số sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống vẫn có tỷ lệ không đồng tình ở mức 3,4%. Tỷ lệ trung tính cũng cao nhất, với 33,7%.

Đây là điểm yếu và phản ánh áp lực công việc trong môi trường đô thị còn lớn đối với một bộ phận người dân.

Điều đáng chú ý nhóm khảo sát chia sẻ là là khi đánh giá cụ thể về cân bằng giữa công việc và cuộc sống, có một phát hiện khác là nhóm thu nhập cao trên 25 triệu đồng/tháng có điểm hạnh phúc thấp nhất ở tiêu chí đời sống tinh thần.

Phần đông người dân cho biết việc sinh sống tại phường Thủ Đức là lựa chọn tích cực, đúng đắn. (Nguồn: BC)

Do vậy, các chính sách hướng đến đời sống tinh thần lành mạnh được khuyến cáo cần đặc biệt quan tâm đến nhóm trung niên và nhóm thu nhập cao. Đây là hai nhóm dường như đang phải đánh đổi nhiều cho thành công kinh tế và sự nghiệp.

2 chỉ số nhận điểm thấp, tỷ lệ không đồng tình thuộc nhóm cao nhất trong bộ khảo sát của người dân phường Thủ Đức là giao thông, môi trường và di chuyển.

Điều này dễ hiểu vì thực trạng ngập nước cục bộ trong mùa mưa và việc thoát nước chưa đáp ứng được, ảnh hưởng đến nhu cầu sinh hoạt của một số khu vực. Cùng với đó là thực trạng ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm vẫn là thách thức lớn.

Khảo sát ghi nhận nhiều tâm tư của người dân hướng tới việc phát triển phường Thủ Đức từ một khu vực trung chuyển thành một mô hình đô thị thông minh, bền vững và hiện đại.

Với lợi thế về vị trí địa lý, địa phương được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa các nguồn lực để giải quyết dứt điểm các hạn chế hiện hữu về hạ tầng, qua đó thiết lập một môi trường sống chất lượng cao, củng cố mức độ an cư và chỉ số hạnh phúc bền vững của người dân.

"Khảo sát cho thấy hạnh phúc đô thị hiện nay không còn chỉ phụ thuộc vào điều kiện vật chất hay thu nhập, mà ngày càng gắn chặt với cảm giác an tâm, sự tử tế, niềm tin đối với chính quyền, và cảm giác được thuộc về một địa phương cụ thể", ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM chia sẻ.

UBND phường Thủ Đức vừa phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM tổ chức hội nghị công bố “Bộ tiêu chí phường Thủ Đức hạnh phúc” và kết quả khảo sát đợt 1.

