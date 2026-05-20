Bắt giữ gã đàn ông giăng điện bẫy chuột làm hàng xóm tử vong

(VTC News) -

Ngày 20/5, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tùy (sinh năm 1978, trú tại xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên) về tội “Giết người” quy định tại khoản 2, Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng 18h30 ngày 7/5, Nguyễn Văn Tùy mang theo bình ắc quy nhãn hiệu Globe và một bình kích điện 220V đi ra khu vực ruộng lúa của gia đình tại cánh đồng thôn Tư Cương, xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên để kích hoạt bẫy điện nhằm diệt chuột.

Nguyễn Văn Tùy tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, nghe thông tin ông Nguyễn Văn B. (sinh năm 1955, là hàng xóm của Tùy) đi soi cua không thấy về, Nguyễn Văn Tuỳ tìm ra ruộng lúa kiểm tra thì phát hiện ông B. bị điện giật tử vong tại khu vực góc bờ ruộng nơi Tùy nối dây dẫn điện 220V vào dây thép giăng xung quanh ruộng lúa.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tùy thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nêu trên của mình, đồng thời ăn năn hối hận vì đã thực hiện hành vi đánh điện diệt chuột gây thiệt hại cho tính mạng của người khác.

Qua vụ việc trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng điện dưới mọi hình thức để bẫy chuột, động vật. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động áp dụng các biện pháp diệt chuột bằng thủ công, an toàn, đúng quy định.

Việc sử dụng điện lưới để đánh bẫy chuột dưới mọi hình thức đều là vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, đặc biệt có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bản thân và những người xung quanh.