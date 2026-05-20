Bắt gã đàn ông 34 tuổi sát hại người phụ nữ 55 tuổi trong nhà nghỉ ở Khánh Hòa

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bắt giữ Lê Dương Nghĩa (34 tuổi, trú phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan công an, chiều 14/5, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận tin báo của chủ nhà nghỉ K.V tại tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi, về việc phát hiện một phụ nữ tử vong trong phòng nghỉ.

Lê Dương Nghĩa tại Công an (ảnh: CACC)

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là bà L.T.K.T. (55 tuổi trú xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Nghi phạm liên quan vụ án được xác định là Lê Dương Nghĩa.

Sau nhiều ngày truy xét, khoảng 10h ngày 20/5, tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự bắt giữ Nghĩa khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phường Tây Nha Trang.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận tối 13/5 đã dùng dao đâm bà T. tử vong tại nhà nghỉ K.V.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang tạm giữ Lê Dương Nghĩa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Như Báo điện tử VTC News thông tin, khuya 12/5, một nam thanh niên cùng bà T. đi xe máy đến thuê phòng số 4 tại nhà nghỉ K.V.

Đến trưa 13/5, cả hai ra ngoài mua cơm mang về phòng ăn và mua gần 20 lon bia tại nhà nghỉ để sử dụng. Tối cùng ngày, nam thanh niên một mình điều khiển xe máy rời khỏi nhà nghỉ, để lại người phụ nữ trong phòng.

Chiều 14/5, thấy khách thuê phòng nhiều giờ không ra ngoài, gọi cửa không phản hồi, chủ nhà nghỉ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa kiểm tra thì phát hiện bà T. đã tử vong trên giường nên trình báo cơ quan chức năng.