Nắng nóng tăng mạnh từ cuối tuần, miền Trung có nơi vượt 40°C

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, mưa rào và dông còn xuất hiện nhiều trong ngày 20 và 21/5. Từ 22/5, nắng nóng quay trở lại Trung Bộ. Từ 23-28/5, nắng nóng mở rộng ở Trung Bộ và Bắc Bộ, miền Trung nhiệt độ có nơi vượt 40°C.

Theo đó, khoảng 22/5, Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-38°C, có nơi cao hơn.

Từ 23/5, nắng nóng diện rộng có thể mở rộng ra Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày dao động 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Miền Bắc và miền Trung sắp nắng nóng diện rộng. (Ảnh minh hoạ)

Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trước đó vào tháng 4, Tây Bắc Bộ liên tiếp xảy ra hai đợt nắng nóng diện rộng trong các ngày 5-13/4 và 15-16/4. Đáng chú ý, đợt nắng nóng từ 5-13/4 lan rộng sang khu vực Việt Bắc và đồng bằng Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất ngày trong các đợt nắng nóng phổ biến 36-39°C, có nơi cao hơn.

Trung Bộ xảy ra nắng nóng diện rộng từ 3-16/4 với nhiệt độ cao nhất ngày từ 37-40°C, có nơi cao hơn. Tại cao nguyên Trung Bộ, nắng nóng cũng xảy ra từ 4-14/4, nhiệt độ cao nhất ngày 35-38°C.

Nắng nóng tại Đông Nam Bộ xuất hiện liên tục trong tháng, sau mở rộng ra toàn Nam Bộ vào các ngày 6-12/4, 16-19/4 và 24-30/4.

Sang nửa đầu tháng 5, xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Nhận định xa hơn, cơ quan khí tượng cho biết, trong khoảng ba tháng tới (6-8/2026), hiện tượng ENSO xác suất duy trì trạng thái trung tính giảm mạnh xuống dưới 10% và xác suất chuyển sang trạng thái El Nino (pha nóng) gia tăng lên 85-95%.

Nắng nóng tiếp tục xảy ra và gia tăng hơn về cường độ tại Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ. Số ngày nắng nóng khả năng xảy ra nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2025. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn 0,5-1°C so với trung bình nhiều năm.

Từ tháng 9-11, hiện tượng ENSO duy trì trạng thái El Nino với xác suất trên 90%.

Từ khoảng đầu tháng 9, nắng nóng sẽ dần suy giảm tại Bắc Bộ và từ nửa cuối tháng này sẽ suy giảm tại Trung Bộ. Nhiệt độ trung bình trên cả nước cao hơn nhiều năm 0,5-1,5°C, có nơi cao hơn.