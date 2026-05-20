Ca sĩ Long Nhật từng vướng nhiều scandal trước khi bị bắt vì ma túy

Thông tin ca sĩ Long Nhật bị bắt liên quan đến ma túy khiến dư luận bất ngờ. Trước khi vướng vòng lao lý, nam ca sĩ từng là gương mặt quen thuộc của dòng nhạc quê hương.

Long Nhật cũng là cái tên thường xuyên gắn với những ồn ào showbiz. Từ các phát ngôn gây tranh cãi đến tin đồn về giới tính, nam ca sĩ nhiều năm liền trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Thậm chí, anh từng bị gọi là “bà tám showbiz” vì thường xuyên xuất hiện trong các câu chuyện hậu trường giới nghệ sĩ.

Nghi vướng scandal gây chấn động showbiz

Cuối những năm 1990, Long Nhật từng rơi vào một trong những biến cố lớn nhất sự nghiệp khi bị réo tên trong vụ việc liên quan đến một “động mại dâm nam” tại Hà Nội.

Nguồn cơn xuất phát từ lời khai của chủ cơ sở bị triệt phá, trong đó nhắc đến một ca sĩ nổi tiếng quê Huế. Thời điểm đó, nhiều tờ báo chỉ viết tắt tên “L.N”, đồng thời nhắc đến ca khúc “Mấy nhịp cầu tre”, khiến dư luận lập tức hướng sự chú ý về Long Nhật.

Nam ca sĩ sau đó phủ nhận hoàn toàn thông tin này và cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang ở quê chăm sóc bà nội bệnh nặng. Tuy nhiên, scandal vẫn khiến sự nghiệp của Long Nhật lao đao trong thời gian dài. Nhiều chương trình truyền hình hủy sóng, các show diễn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Long Nhật từng kể lại trong chương trình “Ký ức tươi đẹp” rằng lần đầu trở lại sân khấu sau biến cố, anh bật khóc ngay khi đang biểu diễn vì áp lực dư luận quá lớn.

"Tôi không hát được nữa, hát nửa chừng và khóc vì không biết giải thích làm sao cho mọi người hiểu. Tôi chỉ nói là: Con không có như vậy, nếu con có như vậy thì hôm nay đã không đứng ở đây trước cô bác để hát. Nếu con bị bắt thì giờ con đã ở trong tù chứ không ở đây".

Tạo scandal để đánh bóng tên tuổi

Sau thời kỳ đỉnh cao, đến khoảng giai đoạn 2008-2009, khi thị trường nhạc trẻ bùng nổ, Long Nhật dần mất đi sức hút. Nam ca sĩ từng thừa nhận bản thân chủ động tạo scandal để gây chú ý khi quay lại hoạt động nghệ thuật sau thời gian im ắng.

Theo Long Nhật, thời điểm đó anh cho rằng scandal về giới tính “ít tiêu cực hơn chuyện gây gổ”, vì vậy thường xuyên xuất hiện với hình ảnh gây tranh cãi để giữ độ nhận diện.

Nam ca sĩ nhiều năm liền vướng tin đồn về giới tính bởi phong cách mềm mại, cách nói chuyện duyên dáng và thường xuyên giả gái trên sân khấu. Có thời điểm, chỉ vì xuất hiện tại một cơ sở thẩm mỹ để chụp hình, Long Nhật cũng bị đồn sang Thái Lan chuyển giới.

“Tôi rất giống con gái, nên cứ đứng cạnh một người đàn ông đẹp trai là y như rằng có chuyện”, anh từng nói.

Ồn ào mạng xã hội

Những năm gần đây, Long Nhật tiếp tục đối diện nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Năm 2021, mạng xã hội lan truyền đoạn clip với nội dung cho rằng nam ca sĩ nhắn tin kêu gọi đồng nghiệp tẩy chay một ca sĩ đàn em. Trước làn sóng chỉ trích, Long Nhật phải lên tiếng phủ nhận và khẳng định không liên quan.

“Tôi đem danh dự và sự nghiệp ra để khẳng định mình không làm chuyện đó”, anh nói.

Gần đây, nam ca sĩ tiếp tục gây tranh cãi khi đọc sai địa danh trong một bài thơ trên sóng truyền hình, thay Kon Tum bằng Tuyên Quang. Sau đó, Long Nhật công khai xin lỗi và đề nghị đơn vị phát sóng cắt bỏ đoạn đọc sai.

Từng vướng nghi vấn sử dụng ma tuý

Ngoài ra, Long Nhật từng nhiều lần bị đồn liên quan đến việc sử dụng ma túy. Tuy nhiên, trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, nam ca sĩ đều lên tiếng phủ nhận và khẳng định bản thân không vi phạm pháp luật.

Bên cạnh những ồn ào, Long Nhật vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật khá đều đặn với vai trò ca sĩ, giám khảo các cuộc thi âm nhạc và khách mời truyền hình.

Về đời tư, cuộc hôn nhân giữa Long Nhật và bà xã Kim Ngân – một hoa khôi quê Hải Phòng, cũng nhiều lần trở thành đề tài bàn tán. Dù vậy, nam ca sĩ cho biết gia đình luôn là điểm tựa giúp anh vượt qua áp lực dư luận suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.